BABY GANG A NAPOLI Nuova aggressione nella notte | Arturo alle vittime | “lasciatevi tutto

BABY GANG : Arturo torna a scuola : (ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - Arturo, il 17enne accoltellato una settimana prima di Natale, torna a scuola, dai suoi compagni di classe, nel suo liceo Cuoco a Napoli. "Bentornato Arturo", dice un grande ...

Allarme BABY GANG a Torino - ragazzini picchiati e rapinati da una banda di coetanei in pieno centro : Già identificati e denunciati due del branco: sarebbe lo stesso gruppo a cui appartiene un diciassettenne che, venerdì scorso, ha puntato una pistola...

A Napoli un altro minorenne picchiato da una BABY GANG - naso rotto e 30 giorni di prognosi : Insulti e poi un pugno in faccia: un altro minore è stato aggredito a Napoli. Domenica sera, verso le 21.30, davanti alla stazione della metropolitana “Policlinico” un sedicenne ha riferito di essere stato avvicinato da un gruppo di ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che non conosceva. Prima hanno iniziato ad insultarlo, poi lo hanno co...

BABY GANG in azione a Napoli : naso rotto a 16enne : Napoli, 15 gen. (Adnkronos) - Ancora un'aggressione a un minorenne da parte di una Baby gang. La polizia è intervenuta la scorsa notte all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dove è giunto un 16enne con il setto nasale fratturato. Il ragazzo, che vive nella zona Materdei, ha riferito agli agenti d

Napoli. BABY GANG ancora in azione : pugni e insulti a un minorenne che tornava a casa : Il giovane - come in altri casi registrati in questi giorni nel capoluogo partenopeo - è stato avvicinato da un gruppetto di ragazzi che senza alcun motivo lo ha preso di mira. Ha riportato la frattura del setto nasale. La Polizia sta indagando sull'accaduto. Intanto oggi torna a scuola Artuto, il 15enne ferito gravemente alla gola in via Foria

Napoli - aggredito da BABYgang : Arturo oggi è a scuola. Il pm : faccia a faccia con aggressori : Lo sguardo dritto, timido ed il sorriso sulle labbra, accompagnano questa mattina Arturo al suo primo giorno di scuola del 2018. La vita per il giovane 17enne, da oggi torna ad essere normale e ricca ...

BABY GANG senza freni : botte a due ragazzi marocchini : Pomigliano. 'Ora che quello è in galera è meglio che buttano la chiave'. La sentenza sull'arresto del rapinatore-teppista acciuffato dai carabinieri sabato sera porta la firma di Marco, uno scricciolo ...

BABYgang - fermiamoli o rovineranno la nostra vita : Caro direttore, che messaggio diamo quando lasciamo tornare a casa, con una semplice denuncia, un gruppo di ragazzi che a calci e pugni hanno spappolato la milza a un loro coetaneo? Dopo l'ultimo raid ...

