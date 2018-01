Aveva solo 39 anni Mario Amodio | ex operaio dell' Ilva e campione del mondo di karate | un

Morto Daniele Porcu - grande fantino italiano : Aveva solo 34 anni : Lutto nel mondo dell'ippica a causa della morte prematura di Daniele Porcu , 34enne fantino romano, stroncato da una crisi cardiorespiratoria. Lottava da un po' di tempo contro un tumore e al momento del ...

Marco Carta - Aveva solo 21 anni. L'addio : 'Adesso abbiamo una stella in più nel cielo' : 'Ho saputo ieri notte ma non mi andava di scrivere': Marco Carta dice addio su Facebook al suo giovane fan. Luca Cartino faceva parte della fan base del cantante sardo e lo seguiva attivamente sin dai ...

Si appoggia alla finestra e vola giù dal quinto piano : Aveva solo 2 anni : Mortara (Pavia) - Voleva guardare fuori dalla finestra mentre in casa fervevano i preparativi per la cena di Capodanno: così è salito sul tavolo e si è appoggiato al vetro, che si è aperto e lo ha...

Emma - la bimba nata da un embrione congelato 25 anni fa - quando la mamma Aveva solo un anno : Ciò significa che Emma ha il primato di essere la bambina venuta al mondo dal gamete più longevo della storia. Secondo l'Embryo Adoption Awareness Centre, il numero di nascite che negli Usa stanno ...

Nota attrice hard trovata morta nel suo appartamento - Aveva solo 23 anni Video : August Ames è il nome della giovane ragazza che lo scorso 5 dicembre è stata ritrovata morta all'interno del suo appartamento. Purtroppo le cause della morte non sono ancora note [Video], ma gli amici della ragazza affermano che si è trattato di suicidio. Secondo le dichiarazioni raccolte dagli inquirenti la pornostar, soprattutto nell'ultimo periodo, era entrata in uno stato di depressione scaturita a causa delle continue e ripetute offese che ...