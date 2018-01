Australian Open | italiani | bene Seppi | k o Lorenzi | Schiavone e Caruso

Australian Open 2018 - tutti i risultati di oggi del tabellone maschile (lunedì 15 gennaio) : Seppi al secondo turno! Lorenzi e Caruso ko - Nadal - Kyrgios e Dimitrov passeggiano : risultati PRIMA GIORNATA Australian Open 2018 – SINGOLARE maschile Rod Laver Arena – Ora 01:00 (ora locale: 11.00) Turno diurno Australiano [3] G. Dimitrov b. D. Novak 6-3 6-2 6-1 Turno notturno Australiano – Ore 9.00 (ora locale: 19.00) [1] R. Nadal b. V. Estrella Burgos 6-1 6-1 6-1 Margaret Court Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11.00) Turno diurno Australiano M. Ebden b. J. Isner 6-4 3-6 6-3 6-3 Turno notturno Australiano – Ora: ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : prima giornata (15 gennaio). Nadal passeggia - ok Tsonga. Out Caruso - Schiavone e Lorenzi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Australian Open 2018. A Melbourne si darà inizio alle danze e sarà Rafael Nadal, n.1 del ranking ATP, la vedette del day-1 Lo spagnolo esordirà nella Rod Laver Arena contro il dominicano Estrella Burgos (n.79 del ranking) e non dovrebbero esserci problemi. Per Rafa, dunque, sembrerebbe un match facile ma si sa che nel primo turno di un Major non ci si possono permettere ...

Tennis - Australian Open 2018 : tutti gli azzurri in gara martedì 16 gennaio e i loro avversari. Programma - orari e tv : Saranno cinque gli italiani che scenderanno in campo domani nel secondo giorno degli Australian Open. Nella Rod Laver Arena Thomas Fabbiano affronterà Alexander Zverev e parlando del n.4 del mondo non sarà certo un incontro facile, utilizzando un eufemismo. Poi Fabio Fognini contro l’argentino Zeballos e Camila Giorgi contro la russa Kalinskaya sul campo 7 andranno a caccia di un secondo turno non certo impossibile per quanto hanno fatto ...

Australian Open 2018 - primo turno femminile (parte bassa) : subito fuori Venus - Vandeweghe e Stephens. Sul velluto Wozniacki e Svitolina - eliminata Francesca Schiavone : La prima giornata degli Australian Open ha visto andare in scena il primo turno della parte bassa del tabellone femminile: di certo la partenza a Melbourne non è stata avara di sorprese. Purtroppo per i nostri colori, l’unica azzurra in gara, l’eterna Francesca Schiavone, è uscita al cospetto della lettone Jelena Ostapenko, numero 7 del seeding, che si è imposta col punteggio, piuttosto netto, di 6-1 6-4.in 75′ di gioco. La ...

Tennis - Australian Open : esordio sul velluto per Nadal. Estrella Burgos schiantato con un triplo 6-1 : esordio facile per Rafa Nadal , che si libera con un triplo 6-1 di Víctor Estrella Burgos (37 anni e numero 81 del ranking) nel primo turno degli Australian Open. Un match che ha avuto davvero poco da ...

Australian Open 2018 - tutti i risultati di oggi del tabellone maschile (lunedì 15 gennaio) : escono di scena Isner ed Anderson. Seppi al secondo turno! Nadal - Kyrgios e Dimitrov passeggiano : risultati IN AGGIORNAMENTO PRIMA GIORNATA Australian Open 2018 – SINGOLARE maschile Rod Laver Arena – Ora 01:00 (ora locale: 11.00) Turno diurno Australiano [3] G. Dimitrov b. D. Novak 6-3 6-2 6-1 Turno notturno Australiano – Ore 9.00 (ora locale: 19.00) [1] R. Nadal b. V. Estrella Burgos 6-1 6-1 6-1 Margaret Court Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11.00) Turno diurno Australiano M. Ebden b. J. Isner 6-4 3-6 6-3 6-3 Turno notturno ...

Le prime foto dagli Australian Open : Sono iniziate oggi le partite del primo turno, e ci sono molti italiani in gara The post Le prime foto dagli Australian Open appeared first on Il Post.

Tennis - Australian Open 2018 : il programma completo di martedì 16 gennaio. Orari e come vedere i match in tv e Diretta Streaming : Day-2 agli Australian Open di Melbourne (Australia), primo Slam dell’anno, e sarà il giorno dell’esordio di Roger Federer che sarà senza dubbio la vedette della giornata. Lo svizzero esordirà contro il britannico Bedene in un match non certo impossibile per lui. Da osservare con attenzione anche quello che faranno Alexander Zverev, Novak Djokovic altri osservati speciali mentre nel settore femminile sarà la volta della n.1 del mondo ...

Come vedere gli Australian Open di tennis 2018 in streaming : È necessario avere l'abbonamento al pacchetto sport. Come guardare gli Australian Opern 2018 in streaming su Premium Play Premium Play è il servizio online riservato agli utenti di Mediaset Premium. ...

Australian Open 2018 : Rafael Nadal supera Victor Estrella Burgos in scioltezza. Debutto comodo per lo spagnolo : È iniziata senza alcun problema l’avventura di Rafael Nadal agli Australian Open 2018. Lo spagnolo si è sbarazzato con un triplice 6-1 il match di primo turno contro Victor Estrella Burgos. Un’ora e trentaquattro minuti di allenamento agonistico, con poco da segnalare dal punto di vista tennistico: il dominicano rappresentava tutto fuorché un test probante per il numero uno del mondo. Nadal ha così potuto rompere il ghiaccio, ...