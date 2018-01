Australian Open 2018 | tutti i risultati di oggi del tabellone maschile lunedì 15

Australian Open 2018 - tutti i risultati di oggi del tabellone femminile (lunedì 15 gennaio) : ostacolo Bencic per Venus Williams - Schiavone affronta Ostapenko : E’ il primo giorno di “scuola” per tutte le ragazze del circuito WTA. Quest’oggi si inizia a fare sul serio in quel di Melbourne (Australia) per il day-1 degli Australian Open di tennis. Nel tabellone del singolare femminile sarà un inizio con incontri interessanti. In primis il match che vedrà opposte sul Centrale l’eterna Venus Williams, testa di serie n.5, e la svizzera Belinda Bencic, mina vagante del draw. ...

Australian Open al via - le foto da Melbourne : Il tennis è uno sport che non lascia certo i suoi appassionati a secco: si gioca di fatto tutto l’anno e spesso senza pause tra un evento e l’altro, con un ritmo incalzante anche per chi segue il tutto comodamente da casa. Ma la stagione degli Slam è un capitolo a parte e, dopo quattro mesi di pausa, rieccoci al via, con la partenza degli Australian Open, il primo dei quattro grandi tornei che ogni tennista spera di vincere almeno ...

Dove vedere gli Australian Open 2018 : diretta tv e streaming - ecco la guida completa : Dove vedere gli Australian Open in streaming Per guardare l'incontro che si desidera, l'unico modo è quello di utilizzare Eurosport Player , la piattaforma streaming legata al network sportivo. ...

Tennis - Australian Open 2018 : si alza il sipario! Esordio per Rafa Nadal e Grigor Dimitrov. Williams-Bencic super sfida al primo turno : In campo anche la numero due del mondo Caroline Wozniacki, che sfida la rumena Mihaela Buzarnescu. Nel tabellone femminile ci sono poi due sfide sicuramente molto avvincenti: la prima è quella tra ...

Tennis - Australian Open 2018 : si alza il sipario! Esordio per Rafa Nadal e Grigor Dimitrov. Williams-Bencic super sfida al primo turno : Gli Australian Open 2018 alzano il loro sipario. A Melbourne comincia il primo Slam dell’anno e tocca subito al numero uno del mondo. Rafa Nadal farà il suo Esordio nel torneo come penultimo match sulla Rod Laver Arena, sfidando il dominicano Victor Estrella Burgos, 37 anni e numero 81 del ranking ATP Ad aprire il principale campo degli Australian Open ci penserà, però, Francesca Schiavone. Sarà una sfida tra campionesse del Roland Garros, ...

Australian Open 2018 : gli italiani in campo lunedì 15 gennaio. Schiavone cerca l’impresa - Seppi e Lorenzi favoriti - Caruso per sognare : Tutto pronto per la prima giornata degli Australian Open in programma lunedì 15 gennaio. Saranno ben quattro gli italiani in campo per affrontare i match validi per il primo turno. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende nella nostra notte e anche nella mattinata di domani. CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEGLI italiani (15 GENNAIO) FRANCESCA Schiavone vs JELENA OSTAPENKO: La Leonessa vuole continuare a stupire e a 37 anni ...

Tennis - Australian Open al via : tra gli azzurri manca la Errani : Rafa Nadal e Roger Federer , n.1 e n.2 al mondo, sono i favoriti d'obbligo, con lo svizzero preferito nei pronostici, mentre in campo femminile a voler fare due nomi ci sono Simona Halep ed Elina ...