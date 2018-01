AUSTRALIAN OPEN 2018 Diretta streaming video e tv | Nadal dominante | Wozniacki e

Le prime foto dagli AUSTRALIAN Open : Sono iniziate oggi le partite del primo turno, e ci sono molti italiani in gara The post Le prime foto dagli Australian Open appeared first on Il Post.

Day-2 agli Australian Open di Melbourne (Australia), primo Slam dell'anno, e sarà il giorno dell'esordio di Roger Federer che sarà senza dubbio la vedette della giornata. Lo svizzero esordirà contro il britannico Bedene in un match non certo impossibile per lui. Da osservare con attenzione anche quello che faranno Alexander Zverev, Novak Djokovic altri osservati speciali mentre nel settore femminile sarà la volta della n.1 del mondo ...

AUSTRALIAN OPEN 2018 : Rafael Nadal supera Victor Estrella Burgos in scioltezza. Debutto comodo per lo spagnolo : È iniziata senza alcun problema l’avventura di Rafael Nadal agli Australian Open 2018. Lo spagnolo si è sbarazzato con un triplice 6-1 il match di primo turno contro Victor Estrella Burgos. Un’ora e trentaquattro minuti di allenamento agonistico, con poco da segnalare dal punto di vista tennistico: il dominicano rappresentava tutto fuorché un test probante per il numero uno del mondo. Nadal ha così potuto rompere il ghiaccio, ...

BENE DIMITROV - Tutto facile per Grigor Dimitrov: il bulgaro, numero 3 del mondo e del seeding, ha bisogno di un'ora e 40 minuti per sbrigare la pratica Novak : 6-3, 6-2, 6-1 sull'austriaco. Avanti ...

Tennis - AUSTRALIAN OPEN 2018 : sconfitta amara per Paolo Lorenzi. L’azzurro superato in cinque set da Dzumhur : Tanta amarezza nella sconfitta al primo turno degli Australian Open per Paolo Lorenzi. L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 6-3 6-2 6-7 2-6 4-6 dal bosniaco Damir Dzumhur (n.30 del ranking) in 3 ore e 49 minuti di gioco. Il senese avanti di due set non è riuscito a gestire il vantaggio dovendo inchinarsi all’avversario, superiore soprattutto da un punto di vista fisico. Nel primo set il ritmo tenuto da Lorenzi è ottimo. ...

Andreas Seppi è il primo azzurro a qualificarsi al secondo turno del tabellone principale degli Australian Open maschili, primo Slam della stagione che è scattata sui campi in cemento di Melbourne ...

LIVE Tennis - AUSTRALIAN OPEN 2018 in DIRETTA : prima giornata (15 gennaio). Lorenzi in lotta con Dzumhur al quinto. Tra poco in campo Nadal. Avanti Seppi - fuori Schiavone : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Australian Open 2018. A Melbourne si darà inizio alle danze e sarà Rafael Nadal, n.1 del ranking ATP, la vedette del day-1 Lo spagnolo esordirà nella Rod Laver Arena contro il dominicano Estrella Burgos (n.79 del ranking) e non dovrebbero esserci problemi. Per Rafa, dunque, sembrerebbe un match facile ma si sa che nel primo turno di un Major non ci si possono permettere ...

Ci sono già vittime illustri, dopo i primi incontri della notte, nella prima giornata dell'Open d'Australia (edizione n°106 di un torneo che festeggia i 200 Slam dell'Era ...