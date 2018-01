Attilio Fontana Lega | “Razza bianca è a rischio Dobbiamo ribellarci” Dopo Berlusconi

Lombardia - Attilio Fontana : 'Stop ai migranti o razza bianca a rischio' : L'Italia non può "accettare tutti" gli immigrati perché si metterebbe a rischio la razza bianca : lo ha detto il candidato presidente della Lombardia per il centrodestra, Attilio Fontana , parlando a ...

Attilio Fontana : 'Razza bianca a rischio - perché dobbiamo ribellarci' : 'Non possiamo accettare tutti gli immigrati che arrivano: dobbiamo decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca , la nostra società devono continuare a esistere o devono essere cancellate'. ...

Attilio Fontana : "Troppi migranti - razza bianca a rischio" : Fontana shock. Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia, in un'intervista a Radio Padania, ha affermato che la "razza bianca", la "nostra società" rischiano di essere "cancellate" dal fenomeno dell'immigrazione non controllata."Noi non possiamo accettare tutti" gli immigrati "perché - ha detto -, se dovessimo accettarli tutti, vorrebbe dire che non ci saremmo più noi come realtà sociale, ...

Silvio Berlusconi - i sondaggi su Attilio Fontana e Mariastella Gelmini : Silvio Berlusconi non è convinto della candidatura di Attilio Fontana, ex sindaco leghista di Varese, raccontano i suoi. Certo, 'è una brava persona' ma forse è troppo poco conosciuto per riuscire a ...

Via libera di Berlusconi ad Attilio Fontana : “Sarà il nostro candidato in Lombardia” : «Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome indicato dalla Lega». Silvio Berlusconi scioglie le riserve parlando a Radio Anch’io «E’ persona affidabile che può dare alla Lombardia un buon governo per i pross...

