Ascolti tv | quasi 5 milioni di telespettatori per Che tempo che fa

MERAVIGLIE - LA PENISOLA DEI TESORI / Diretta prima puntata e Ascolti tv : quasi sei milioni di spettatori : MERAVIGLIE, la PENISOLA dei TESORI, nuovo programma su Rai1 di Alberto Angela: anticipazioni prima punata 4 gennaio, la bellezza dei siti Unesco in Italia. Oggi: Cenacolo, Siena e Agrigento.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 12:33:00 GMT)

Ascolti tv - quasi 5 milioni di telespettatori per ‘Danza con me’ di Roberto Bolle : quasi 5 milioni di telespettatori (4 milioni 860mila pari al 21.5% di share) per Danza con me, lo show di Roberto Bolle con cui Rai1 ha aperto il nuovo anno vincendo la serata. Tra i momenti più toccanti la storia di Ahmad Joudah, giovane ballerino siriano perseguitato dall’Isis e contrastato dalla famiglia, che ha danzato con Bolle sulle note di Inshallah di Sting, in studio con la sua band. Tra gli ospiti, Tiziano Ferro, Fabri Fibra e il ...

Ascolti tv - quasi 5 milioni di telespettatori per Juventus – Genoa : Con quasi 5 milioni di telespettatori vince la gara degli Ascolti nel prime time del 20 dicembre l’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia tra Juventus e Genoa su Rai1 seguito precisamente da 4.990.000 (share 19.88%). Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Una tata tutta magica è stato visto da 3.464.000 telespettatori (share 14.86%) e su Rai2 ottimo risultato anche per la seconda puntata di Indietro tutta 30 e l’ode vista da ...

Ascolti TV | Martedì 19 dicembre 2017. Scomparsa chiude con il 28.7% - Quasi Amici 10.1% : Scomparsa Su Rai1 l’ultima puntata di Scomparsa ha conquistato 6.811.000 spettatori pari al 28.7% di share. Su Canale 5 Quasi Amici – Intouchables ha raccolto davanti al video 2.136.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 l’incontro di Coppa Italia Napoli – Udinese ha interessato 2.703.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.942.000 spettatori (10.4%). Su Rai3 #CartaBianca ...

Ascolti tv - con quasi 7 milioni di telespettatori vince Scomparsa : Ascolti tv, Prime Time Continua il successo della fiction Scomparsa: la serie di Rai1 con Vanessa Incontrada ha stravinto il prime time sfiorando i 7 milioni di spettatori (6 milioni 810 mila) con uno share del 27.20%. L’episodio – segnala la Rai – non solo è il programma più visto della giornata, ma è anche il secondo più visto di tutta la stagione autunnale, dopo una puntata di Montalbano. A netta distanza su Canale 5 il film ...

Ascolti TV | Mercoledì 29 novembre 2017. La replica di Montalbano 25% con quasi 6mln - Il Segreto 12.1% - Mamma ho riperso l’aereo 9.4% : Il Commissario Montalbano Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Gatto e Cardellino ha conquistato 5.965.000 spettatori pari al 25% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.780.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Rai2 l’incontro di Coppa Italia Torino – Carpi ha interessato 1.080.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York ha ...

Ascolti tv - quasi 6 milioni per "La strada di casa" : Con i suoi intrighi e misteri "La strada di casa" sta appassionando milioni di italiani. Boom di Ascolti anche per la terza...

Ascolti tv - per La strada di casa un esordio da quasi 6 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime Time esordio di successo per la prima puntata della fiction La strada di casa che ha conquistato su Ria1 5.764.000 spettatori pari al 23.44% di share. Su Italia 1 Le Iene Show hanno intrattenuto 2.546.000 spettatori con il 13.84% di share. Su Canale 5 lo speciale Zucchero – Wanted, Tutta un’Altra Storia ha raccolto davanti al video 1.353.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Rai2 Stasera casaMika ha interessato ...

Ascolti - quasi 15mln per Italia-Svezia : 11.58 quasi 15 milioni di spettatori per la partita Italia-Svezia, che al Meazza di Milano ha visto la fine del sogno mondiale per la Nazionale azzurra. Lo share per Rai 1 è stato del 48,4%, pari a 14 milioni e 799mila telespettatori. La sfida agli svedesi ha segnato in termini di Ascolti il risultato più alto del 2017.