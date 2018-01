Ascolti boom per Berlusconi. E Domenica Live vola : L'intervista di Silvio Berlusconi nel salotto di Barbara d'Urso fa volare ancora una volta lo share di "Domenica Live". Il programma della Domenica pomeriggio di Canale 5 ha fatto registrare uno share del 18,4 per cento con più di tre milioni di telespettatori. Un dato che conferma ancora la leadership del programma della d'Urso nella sfida della Domenica contro le sorelle Parodi al timone di Domenica In.Infatti ...

C'è posta per te - boom di Ascolti e interazioni social : Maria si commuove e Giancarlo Scheri gongola : ... l'hashtag #cepostaperte ha totalizzato oltre 255 mila interazioni su Twitter e si è aggiudicata la prima posizione dei TT Italia e dei TT mondo. Un dato eccellente che sommato alle interazioni con ...

Ascolti boom da Vespa Il Cavaliere in tv batte Di Maio e Renzi : Roma - Meglio di Matteo Renzi e Luigi di Maio. Ma non solo. Silvio Berlusconi in tv batte pure Al Bano, Gina Lollobrigida e il Ridge di Beautiful, Ron Moss.Il risultato degli Ascolti registrato dalla puntata di Porta a Porta andata in onda giovedì sera è infatti il più alto mai conquistato in questa stagione dal programma di Bruno Vespa, in onda in seconda serata su Raiuno. Il leader di Forza Italia ha regalato così alla rete ammiraglia ...

Ascolti tv : boom per 'Don Matteo' : Don Matteo superstar. E' boom di Ascolti per l'undicesima stagione della serie con Terence Hill che al suo ritorno si è aggiudicata la gara degli Ascolti nel prime di ieri con 7.632.000 (share 31.6%) ...

Critiche sulla nuova sigla di Don Matteo 11 - ma il boom di Ascolti conferma il successo della serie : Nonostante gli ascolti record, la nuova sigla di Don Matteo 11 non piace al pubblico di Rai1. La prima puntata, trasmessa ieri sera su Rai1, ha conquistato 7.632.000 spettatori pari al 31.6% di share (lo scorso anno aveva registrato 9.677.000 spettatori pari al 33.87% di share nel solo primo episodio). L'addio di Simone Montedoro ha certamente influito sulla visione della nuova stagione di Don Matteo, ma ciò non toglie che, giunto al suo ...

Don Matteo 11 torna e fa il boom di Ascolti : dal carabiniere Anna al nuovo pm - ecco le novità : Don Matteo rimane sempre nel cuore degli italiani: torna con l'11ma serie e porta a casa oltre sette milioni e mezzo di spettatori su Rai1. Per la precisione sono stati 7 milioni 632 mila , con uno ...

'Meraviglie' di Alberto Angela boom di Ascolti e social incantati 'Meglio dei Mondiali' - TV/Radio - Spettacoli : A POCHI giorni dal boom di 'Io ballo', la trasmissione che ha visto trionfare negli ascolti e nei consensi la stella di Roberto Bolle , la Rai porta a casa un altro incredibile risultato. Con 5 ...

FABRIZIO FRIZZI/ L'Eredità - boom di Ascolti e lo share impenna : “Questo programma mi aiuta a stare meglio” : FABRIZIO FRIZZI in coppia a "L'Eredità" con Carlo Conti per tutta la stagione. Proseguirà il sodalizio tra i due dopo il ritorno alla conduzione di FRIZZI in seguito a un grave malore(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 17:42:00 GMT)

X Factor da record - boom di Ascolti per la finalissima : share oltre l'11% - la più vista di sempre : La finalissima di X Factor è stata seguita ieri su Sky Uno/+1 HD, TV8 e Cielo da 2.783.749 spettatori medi, con una share complessiva dell'11,23%. Lo ha reso noto Sky, precisando che quella di ieri è ...

La Strada di Casa 2 - boom di Ascolti e trama aperta : seconda stagione dopo la verità su Michele e Fausto? : I presupposti perché Fai Fiction e Casanova Multimedia mettano in cantiere La Strada di Casa 2 ci sono tutti: la fiction di Rai1 con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di Auditel e certamente il soggetto consentirebbe agli autori Francesco Arlanch e Andrea Valagussa di sceneggiare nuovi episodi. CAST E PERSONAGGI DE LA Strada DI Casa Il penultimo episodio, ad esempio, ha tenuto incollati su ...

La strada di casa - Fiction Rai / Ultima puntata - anticipazioni e news : boom di Ascolti per l'arresto! : La strada di cas, Fiction Rai: si avvicina la sesta e Ultima puntata. Colpo di scena, ora Fausto ricorda di aver visto suo figlio Lorenzo investire Paolo. Ma è lui il vero colpevole?(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 11:27:00 GMT)

GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Boom di Ascolti per Verissimo - Giulia De Lellis si scusa : GRANDE FRATELLO Vip 2017, Cecilia e Jeremias Rodriguez tra la frecciatina di Simona Izzo e la dolce dedica sui social per l'ex compagna d'avventura Giulia De Lellis.(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 12:40:00 GMT)

Finale Grande Fratello Vip 2017 / Vincitore e pagelle : boom di Ascolti che superano il 30% di share : Grande Fratello Vip 2017: Vincitore e pagelle. Daniele Bossari vince la seconda edizione del GF, la Blasi lo bacia durante il verdetto del pubblico. Bagno di folla in studio.(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 10:41:00 GMT)

Boom perde Ascolti e il prime time. Oggi in access la puntata con i vip : La squadra degli Uomini di Boom Celebrity Nove inaugura la stagione natalizia. Stasera, a partire dalle 20 (leggermente in anticipo rispetto alla normale collocazione) andrà in onda una puntata speciale di Boom in versione Celebrity. Il gioco delle bombe condotto da Max Giusti schiererà due squadre di concorrenti vip, in gara per sostenere Save the children. Le due formazioni, uomini contro donne, letteralmente ‘agghindati per le ...