Arrivano date certe per il Samsung Galaxy S8 con aggiornamento Oreo

Jovanotti da record : Arrivano a 12 le date al Forum di Milano! : Il successo del prossimo tour nei palazzetti di Jovanotti è davvero inarrestabile! Alle già 10 date annunciate al Mediolanum Forum di Assago (Milano), se ne vanno ad aggiungere altre 2. Diventano così 12 i concerti in programma nel palazzetto milanese: un vero e proprio record ! Lorenzo, infatti è il primo artista in assoluto ad annunciare così tante date al Forum di Milano in un solo ...

Arrivano i saldi dell’inverno 2018 : le date e consigli utili : Per una fashionista, non c’è parola più potente, in grado di far scomparire magicamente tragedie e dolori: saldi. Manca pochissimo all’inizio di quelli dell’inverno 2018 che cominceranno ufficialmente il 5 gennaio per tutte le regioni, con l’eccezione di Basilicata e Valle D’Aosta in cui inizieranno rispettivamente il 2 e il 3 gennaio e della Sicilia, che dovrà aspettare fino al 6. Si tratta di resistere dunque per ancora circa tre settimane: ...