Apre a Roma la mostra dedicata ai Pink Floyd

Marijuana light a Roma : 'Grace' Apre a Ponte Milvio : Ad avallare le virtù della 'Marijuana light' è stata recentemente anche la scienza . E' stato acclarato che la sostanza potenzia il sistema immunitario, contrasta la depressione e l'insonnia ed ha un ...

Fuga di notizie sulle popolari - la procura di Roma Apre un fascicolo : La procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti per capire come sia arrivato alla stampa il contenuto della conversazione tra Carlo De Benedetti e il suo broker, con la quale venivano decisi ...

Rifiuti Roma - il governo riApre l’opzione Guidonia (di Cerroni). Mentre l’Abruzzo dice sì all’indifferenziata della capitale : Nella crisi dei Rifiuti della capitale torna ancora una volta d’attualità il nome di Manlio Cerroni. Nei giorni in cui la Regione Lazio e il Comune di Roma hanno chiesto – e ottenuto – la disponibilità della Regione Abruzzo ad accogliere per i prossimi tre mesi i Rifiuti indifferenziati in eccesso raccolti durante le festività natalizie, il governo nazionale ha – di fatto – esortato gli enti locali guidati da Nicola Zingaretti e ...

Banche - telefonata De Benedetti : procura Roma Apre fascicolo per rivelazione di segreto : La procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla presunta fuga di notizie che ha portato alla pubblicazione di alcuni documenti depositati in Commissione Banche. In particolare nei quotidiani è stata trascritta una telefonata, risalente al 16 gennaio 2015, nella quale l’imprenditore Carlo De Benedetti parlava della riforma delle Banche Popolari con il suo broker, Gianluca Bolengo, della società Intermonte Sim spa che si occupa dei suoi ...

Telefonata Renzi-De Benedetti - la procura di Roma Apre un fascicolo sulla fuga di notizie : La procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla presunta fuga di notizie che ha portato alla pubblicazione di alcuni documenti depositati in Commissione Banche. In particolare nei quotidiani è stata trascritta una Telefonata, risalente al 16 gennaio 2015, nella quale l'imprenditore Carlo De Benedetti parlava della riforma delle Banche Popolari con il suo broker, Gianluca Bolengo, della società Intermonte Sim spa che si occupa dei ...

Roma - Assemblea riApre su acqua - petizioni - Multiservizi e Ama : Roma, 8 gen. (askanews) Domani, martedì 9 gennaio, ripartono i lavori dell'Assemblea Capitolina che vedono come primi punti all'ordine del giorno dalle ore 14 alle 21 le due delibere 98 e 99/2017 ...

Rifiuti a Roma - Renzi Apre : 'Pronti a dare una mano a Raggi' : 'Per favore, sui Rifiuti non si scherza. I nostri amministratori non fanno polemiche di parte. Siamo pronti a dare una mano alla Città di Roma. Perché per noi i cittadini vengono prima dei compagni di ...

Roma - il tuffo di Mister Ok nel Tevere(LApresse) : Anche quest'anno Maurizio Palmulli, alias Mister Ok, ha rispettato la tradizione: il bagnino 65enne di Castel Fusano si è lanciato nel Tevere alle 12 in punto, come ogni primo dell'anno, per dare il ...

Capodanno - a Roma il tuffo nel Tevere per Amatrice(LApresse) : Anche il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, ha assistito a Roma al tradizionale tuffo nel Tevere, che quest'anno è stato dedicato ad Amatrice. "Ho avuto la fortuna in questi 16 mesi di avere accanto ...

In Emilia Romagna i rifiuti di Roma(LApresse) : I rifiuti di Roma in Emilia Romagna: la regione governata da Stefano Bonaccini salva la capitale e il Lazio da una crisi che sembrava difficilmente gestibile, accettando l'immondizia in piccole ...

Roma-Torino - De Silvestri Apre i conti : granata in vantaggio [VIDEO] : Roma-Torino è stata aperta da una rete del terzino granata De Silvestri. L’ex Lazio vive un derby personale oggi e sicuramente sarà felice d’aver sbloccato il risultato in favore della squadra di Mihajlovic. Il calciatore del Torino ha raccolto al meglio la ribattuta di Skorupski calciando con potenza sotto la traversa. Una vera e propria bomba imprendibile per il portiere avversario, adesso per la Roma ci sarà da tentare la rimonta, ...

Apre a Roma Doppio Malto - brew restaurant a Fontana di Trevi : Roma, 20 dic. (askanews) Apre nel cuore di Roma, in una zona ad altissimo tasso di turismo, quella di Fontana di Trevi, Doppio Malto brew restaurant, il format ideato da Food Brand Spa che, con il ...

Raggi : "Non mi ricandido a sindaco di Roma" (LApresse) : Virgina Raggi non si ricandiderà a sindaca di Roma. "In base alla regola dei due mandati direi di no", spiega la prima cittadina a margine di una conferenza stampa in Campidoglio. "Intanto direi che ...

‘I Romanov e la Santa Sede’ - Apre una mostra evento a Mosca : Ma relazioni diplomatiche risalgono a prima dell’inizio dinastia L'articolo ‘I Romanov e la Santa Sede’, apre una mostra evento a Mosca proviene da VanityFair.it.