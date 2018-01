Antonella Clerici lascia La prova del cuoco? Ecco chi potrebbe sostituirla

Antonella Clerici - è morto il suo cane Oliver / Foto - l'addio commosso dei suoi fan sui social : Antonella Clerici, è morto il suo cane Oliver: la nota conduttrice perde quello che considerava il suo primo figlio. La commovente lettera che gli ha scritto fa piangere il web.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 15:46:00 GMT)

“Ciao Oliver” - il post commovente di Antonella Clerici : “Ciao Oliver grazie di tutto“. Inizia così il post di Antonella Clerici su Instagram per il suo cane. “Sei stato uno straordinario compagno di vita – scrive ancora la presentatrice che ha dovuto salutare il suo labrador dopo 15 anni – con te ho condiviso tutto. Hai avuto una vita meravigliosa e x me sei stato il mio primo figlio“. “Oggi ti ho accompagnato nel paradiso dei cani dove potrai correre e ...

"Per me sei stato il primo figlio" : il dolore di Antonella Clerici per la morte del suo cane Oliver : "Sei stato uno straordinario compagno di vita, con te ho condiviso tutto, per me sei stato il mio primo figlio". Antonella Clerici condivide su Instagram il suo dolore per la morte di Oliver, il labrador che è stato con lei per ben quindici anni. "Oggi ti ho accompagnato nel paradiso dei cani dove potrai correre e nuotare come amavi fare tu. Ti porterò sempre nel mio cuore, non ti dimenticherò mai. Ti voglio ricordare ...

Il saluto di Antonella Clerici al suo Labrador scomparso : «Eri come un figlio» : «Ciao Oliver grazie di tutto. Sei stato uno straordinario compagno di vita. Con te ho condiviso tutto. Hai avuto una vita meravigliosa e per me sei stato il mio primo figlio». E’ il post più doloroso, quello con cui Antonella Clerici saluta il suo Oliver, il Labrador Retriever morto dopo 15 anni di vita insieme a lei. . «Oggi ti ho accompagnato nel paradiso dei cani dove potrai correre e nuotare come amavi fare tu», scrive la conduttrice ...

MASSIMILIANO PANI/ Video - il figlio di Mina : il presunto flirt con Antonella Clerici (Che tempo che fa) : MASSIMILIANO PANI si racconta da Fabio Fazio a Che tempo che fa, lui che è un personaggio della musica nostrana molto equilibrato e riservato. Il presunto flirt con Antonella Clerici

Antonella Clerici lascia La prova del cuoco? L'annuncio choc e chi la sostituirà Video : Potrebbe esserci un cambio di guardia al timone de #La prova del Cuoco a partire dal prossimo settembre 2018? Le ultimissime anticipazioni di queste ore sui palinsesti della prossima stagione televisiva di Raiuno, [Video]infatti, rivelano che #Antonella Clerici potrebbe valutare seriamente l'idea di abbandonare la conduzione del cooking show che ormai conduce da quasi diciotto anni nel mezzogiorno della rete ammiraglia Rai. Colpo di scena a La ...

La Prova del Cuoco - Elisa Isoardi al posto di Antonella Clerici? : Antonella Clerici lascia La Prova del Cuoco? I fan tremano per via delle ultime dichiarazioni rilasciate da Antonellina a Oggi... Dopo tanti anni, la bionda conduttrice è pronta a dire addio alla ...

Elisa Isoardi al posto di Antonella Clerici?/ La Prova del Cuoco cambia conduzione? Parla la conduttrice : Elisa Isoardi al posto di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco? Continuano le voci sull'addio della nota conduttrice al suo show più noto, ma arriva il chiarimento...