Antitrust | multa da 20 milioni a Poste Italiane L' azienda annuncia ricorso

Antitrust : multa da 23 milioni a Poste Italiane | : L'accusa è abuso di posizione dominante nel mercato per le spedizioni dei clienti business. Fonti vicine all'azienda: presenteremo ricorso

Dall’Antitrust multa da 20 milioni a Poste Italiane : L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per oltre 20 milioni di euro Poste Italiane per un abuso di posizione dominante nel mercato del recapito degli invii multipli di corrispondenza ordinaria, ossia quegli invii che i grandi clienti business come le banche, le assicurazioni e le compagnie telefoniche mandano ai propri cli...

Antitrust - multa da 20 milioni a Poste Italiane : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per oltre 20 milioni di euro Poste Italiane per un abuso di posizione dominante nel mercato del recapito degli invii multipli di ...

Antitrust multa Poste per oltre 20mln : Roma, 15 gen. (AdnKronos) - L'Antitrust ha sanzionato per oltre 20 milioni di euro Poste Italiane per un abuso di posizione dominante nel mercato del recapito degli invii multipli di corrispondenza ...

Poste - dall’Antitrust multa da venti milioni di euro : “Abuso su invii multipli” : venti milioni di euro di multa. È la sanzione emessa dall’Antitrust nei confronti di Poste Italiane. Il motivo? Abuso di posizione dominante nel mercato del recapito degli invii multipli di corrispondenza ordinaria. Si tratta in pratica di quelle spedizioni che i grandi clienti business come le banche, le assicurazioni e le compagnie telefoniche mandano ai propri clienti: dagli estratti conto, agli avvisi di scadenza, fino alle bollette. A ...

Antitrust multa Poste per oltre 20mln : L'Antitrust ha sanzionato per oltre 20 milioni di euro Poste Italiane per un abuso di posizione dominante nel mercato del recapito degli invii multipli di corrispondenza ordinaria , vale a dire quegli ...

L'Antitrust all'attacco. Multa da 10 milioni a Vodafone e Telecom : L'Antitrust ha comminato a Telecom Italia e a Vodafone una Multa per un totale di circa dieci milioni di euro per abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di invio massivo degli sms ...

Antitrust multa Vodafone e Tim per sms : 22.04 L'Antitrust ha multato per quasi 10 milioni complessivi Tim e Vodafone, accusate di abuso di posizione dominante sul mercato degli sms informativi aziendali. L'Antitrust ha concluso il 13 dicembre due distinti procedimenti istruttori, uno a carico di Vodafone Italia,l'altro di Telecom Italia Spa e della sua controllata Telecom Italia Sparkle. "In entrambi i casi,gli operatori" hanno adottato "condotte idonee a compromettere la capacità ...

Telecom e Vodafone multate da Antitrust per circa 10 milioni : L'Antitrust infligge due maxi multe a a Telecom e a Vodafone . L'Autorità ha deciso di comminare sanzioni amministrative pecuniarie alle società Vodafone Italia pari a oltre 5,84 milioni di euro e di ...

Antitrust multa TIM e Vodafone per abuso di posizione dominante : in totale 10 milioni di Euro : Due nuove maxi multe per TIM e Vodafone da parte dell'Antitrust, colpevoli di aver abusato della loro posizione dominante nel settore degli SMS massivi. L'articolo Antitrust multa TIM e Vodafone per abuso di posizione dominante: in totale 10 milioni di Euro è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Telecom e Vodafone multate da Antitrust per circa 10 mln di euro : (Teleborsa) - L'Antitrust infligge due maxi multe a a Telecom e a Vodafone . L'Autorità ha deciso di comminare sanzioni amministrative pecuniarie alle società Vodafone Italia pari a oltre 5,84 milioni ...

Telecom e Vodafone multate da Antitrust per circa 10 mln di euro : L'Antitrust infligge due maxi multe a a Telecom e a Vodafone . L'Autorità ha deciso di comminare sanzioni amministrative pecuniarie alle società Vodafone Italia pari a oltre 5,84 milioni di euro e di ...

Telefonia - lAntitrust : "Multa da 10 milioni a Vodafone e Telecom" : L'Antitrust ha inflitto a Vodafone e a Telecom una multa complessiva di dieci milioni di euro per abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di invio massivo degli Sms informativi aziendali. ...

Mega-multa dell'Antitrust a Telecom e Vodafone sugli Sms : Roma, 28 dic. (askanews) L'Antitrust multa Telecom e Vodafone. L'autorità garante ha concluso due distinti procedimenti istruttori, uno nei confronti di Vodafone Italia e l'altro di Telecom Italia e ...