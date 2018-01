Anticipazioni Un posto al sole | ALBERTO PALLADINI da metà febbraio!!!

Un posto al sole Anticipazioni : MARINA vince il premio - ma VERONICA… : Come previsto, nelle più recenti puntate di Un posto al sole ha fatto il suo esordio Caterina Vertova. La nota attrice, come già ampiamente anticipato, interpreta il ruolo di Veronica Viscardi, un’imprenditrice dal passato sofferto: ha dovuto prendere in mano un’azienda con tanti problemi e risanarla con non pochi sacrifici. È lei dunque che meriterebbe il premio per l’imprenditoria femminile? A darle battaglia, come sappiamo, ...

Un Posto al sole - Anticipazioni puntate dal 15 al 19 gennaio 2018 : Brutte notizie in casa Poggi. Le anticipazioni sulle puntate di Un Posto al sole, soap partenopea, che sta riscuotendo molto successo, mostreranno che Bianca e Sofia non si trovano più. Angela farà una rivelazione a Franco, Patrizio si trasferirà, Ornella cercherà di convincere Diego di parlare con il padre. Che accadrà ancora nelle puntate dal 15 al 19 gennaio 2018? Vediamo accuratamente. Upas: Terribili notizie per i Poggi Non si sarebbe mai ...

Anticipazioni Un posto al sole : il lato buono di LUCA GRIMALDI - chi aiuterà? : A Un posto al sole, proprio in questi giorni abbiamo assistito ad un drammatico dialogo tra Anita (Ludovica Bizzaglia) e LUCA (Marco Basile), grazie al quale lei ha scoperto di che pasta è davvero fatto il poliziotto che ha salvato dalla condanna. Tuttavia, la Falco ci ha fatto capire grazie ai suoi racconti che in GRIMALDI c’è anche un lato migliore di quello che lui ha finora mostrato… e pare che a breve lo conosceremo anche noi ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 15-19 gennaio 2018 : Franco si scaglia contro Gaetano Prisco! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 15 gennaio a venerdì 19 gennaio 2018: Angela svela a Franco che Valentina è la compagna di Prisco! Anticipazioni Un posto al sole: i Poggi distrutti dal dolore quando apprendono del rapimento di Bianca e di Sofia! Patrizio decide di lasciare Napoli! Angela svela a Franco l’identità del compagno di Valentina! Drammatiche, cariche di tensione sono le Anticipazioni Un posto al sole sulla ...

Anticipazioni Un posto al sole : SANDRO torna a fine gennaio (anteprima) : Dopo l’ingresso di Caterina Vertova e il già “rumoreggiato” ritorno di Maurizio Aiello, ci sarà un altro attore che tra neanche troppo tempo si rivedrà a Un posto al sole. E, come vi avevamo segnalato in un altro post, ci aspettiamo che questo nuovo rientro sia particolarmente gradito al pubblico della soap. Dunque, vi anticipiamo in anteprima che Alessio Chiodini è di nuovo sul set e che probabilmente il suo SANDRO Ferri ...

Un posto al sole Anticipazioni : DIEGO starà SEMPRE PEGGIO e… : Per alcune settimane, a Un posto al sole sarà soprattutto il rapimento di Bianca (Sveva Carlei) e Sofia (Noemy Burzo) a tenere banco nelle varie vicende della soap, ma ci sarà comunque spazio anche per l’altra storyline drammatica che sta caratterizzando questa fase della narrazione. Nelle puntate di Upas in onda la prossima settimana, infatti, Ornella (Marina Giulia Cavalli) tornerà nuovamente a chiedere a DIEGO (Francesco Vitiello) di ...

Un Posto Al Sole Anticipazioni puntata di venerdì 12 gennaio : Continuano le avventure degli inquilini di Palazzo Palladini. Nelle ultime puntate i fan di Un Posto Al Sole hanno potuto assistere a molti colpi di scena. Particolare apprensione suscita il piano di Salvo Prisco, che per ritorsione nei confronti del padre, ha deciso di rapire Sofia, la figlia di Valentina. Sono giorni difficili anche per Diego Giordano. Il primogenito di Raffaele, affetto da una grave patologia cardiaca, non vuole rivelare ...

