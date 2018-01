Andreas Muller lascia Amici | l’addio sui social

Amici - anche il professionista Andreas Muller lascia la scuola : Sono giorni piuttosto movimentati per la scuola di Amici di Maria De Filippi , dopo l'espulsione di quattro allievi anche il ballerino professionista Andrea Muller ha lasciato. A confermare l'...

Andreas Muller fuori dai professionisti di Amici 2018 : le ultimissime sui ballerini : Aggiornamento delle 14.20 del giorno 13/01/2018. Andreas ha confermato su Instagram che non sarà ad Amici con un post su Instagram: "Come vedrete tra poco a causa di altri impegni non sarò ad Amici. Ringrazio Maria per l'opportunità e per la fiducia che mi é stata data. Auguro buona fortuna a tutti i concorrenti e ai miei colleghi preofessionisti! Ci vediamo presto! Grazie @Amiciufficiale!".

Andreas Muller lascia Amici di Maria De Filippi da ballerino professionista : "Buona fortuna a tutti" : Andreas Muller lascia Amici di Maria De Filippi da ballerino professionista e saluta concorrenti e colleghi con un messaggio su Instagram. La sua assenza era già stata notata dagli attenti fan ben prima del ritorno del pomeridiano del talent, che ha confermato la sua assenza dalla sigla della prima puntata del 2018 sulle note di L'isola di Emma Marrone.

Il ballerino Andreas Muller abbandona il programma televisivo Amici di Maria De Filippi lasciando un post ed alcune dichiarazioni contro i compagni e contro il talent. Molte le reazione dei fans del programma che si sono schierati a favore di Andreas. "Grazie Maria" Dopo una breve partecipazione come ballerino professionista, Andreas Muller si separa dal cast con un post al veleno. Su Instagram scrive che è arrivato il tempo di abbandonare

Andreas Muller posta su Instagram il suo addio ad Amici : Il ballerino Andreas Muller abbandona il programma televisivo Amici di Maria De Filippi lasciando un post ed alcune dichiarazioni contro i compagni e contro il talent. Molte le reazione dei fans del programma che si sono schierati a favore di Andreas. "Grazie Maria" Dopo una breve partecipazione come ballerino professionista, Andreas Muller si separa dal cast con un post al veleno. Su Instagram scrive che è arrivato il tempo di abbandonare e di ...

Andreas Muller fuori da Amici 17 - su Instagram la conferma : Andreas Muller fuori dal cast di Amici 17? Arriva la conferma dallo stesso ballerino. Andreas Muller non fa più parte di Amici 17 Tutto inizia con un'anteprima riportata dal sito Trash italiano.it: "Dalle prossime puntate Andreas Müller non farà più parte del cast. Torna invece Gian Maria Giuliattini, già professionista negli scorsi anni"

