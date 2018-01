Anche Xiaomi Redmi 5A | Redmi Y1 e Y1 Lite possono contare sulla TWRP ufficiale

Xiaomi sta per portare lo split screen Anche su Marshmallow - e sta risolvendo i problemi di login : Gli ingegneri di MIUI sono al lavoro per portare la modalità a schermo diviso anche sui dispositivi con Marshmallow e cercano di risolvere i problemi di login. L'articolo Xiaomi sta per portare lo split screen anche su Marshmallow, e sta risolvendo i problemi di login è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi Mi 7 avrà la ricarica wireless e potrebbe arrivare Anche negli USA : Xiaomi ha confermato, attraverso il proprio canale ufficiale su WeChat, che il prossimo flagship Xiaomi Mi 7 avrà la ricarica wireless.

Xiaomi Redmi 4X sarà in vendita da domani Anche da Auchan : Da domani anche nei supermercati Auchan saranno in vendita gli smartphone Xiaomi: si parte da Redmi 4X, che potrebbe essere seguito da altri

LineageOS 14.1 arriva su Xiaomi Mi A1 Anche senza sorgenti del kernel (ma non funziona del tutto) : Un porting non ufficiale di LineageOS 14.1 arriva su Xiaomi Mi A1, sebbene tante cose non funzionino ancora: ecco tutti i dettagli.

Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5 Plus : 18 : 9 Anche per la fascia bassa! : Quest'oggi a Pechino si è tenuto un evento organizzato da Xiaomi nel quale, tra le altre cose, sono stati presentati 2 nuovi smartphone piuttosto chiacchierati negli ultimi giorni, ovvero Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5 Plus! Xiaomi Redmi 5 Dimensioni: 72.8 x 151.8 x 7.7 mm; Peso: 157 g; Display: 5.7" HD+ (720 x 1440) con rapporto 18:9; Fotocamera: 12 MP f/2.2; CPU: Qualcomm Snapdragon 450; RAM: 2/3 GB; Archiviazione: 16/32 ...

Gli smartphone Xiaomi in vendita Anche presso Il Gigante e presto da Auchan : Gli smartphone Xiaomi sono sempre più presenti nelle grandi catene italiane. Li trovate presso Il Gigante e molto presto anche da Auchan

Xiaomi alla conquista dell'Italia : smartphone in vendita Anche da Esselunga : Il primo passo è stato iniziare a vendere tramite Amazon Italia e tutto il resto è una conseguenza che fa ben sperare per la diffusione del marchio Xiaomi, e dei relativi prodotti, all'interno del territorio italiano.

Gli smartphone Xiaomi starebbero arrivando Anche da Carrefour : Dopo essere arrivata ufficialmente su Amazon Italia, Xiaomi sembra pronta ad arrivare nella grande distribuzione, a partire da Carrefour

Xiaomi Mi Note 3 è disponibile Anche nella variante con 4 GB di RAM : Xiaomi Mi Note 3 è ora disponibile nella variante con 4 GB, proposto a un prezzo decisamente più interessante. Arriva Mi exchange, il programma di trade-in di Xiaomi

AMAZON BLACK FRIDAY 2017/ Al via la settimana degli sconti : arriva Anche Xiaomi : BLACK FRIDAY AMAZON 2017: inizia ufficialmente oggi la settimana degli sconti incredibili offerti su migliaia di prodotti dal noto e-commerce. Occhio alle truffe online.