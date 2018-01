Amici 2018 espulsi | Maria De Filippi spiega cos' è successo nel dettaglio

Amici 17 - ed. 2018 /Video - espulsi Nicolas - Filippo - Vittorio e Biondo : lo sfogo della sorella del cantante : Il provvedimento preso ad AMICI 17 da Maria De Filippi nei riguardi di tutti gli allievi, che aiuteranno i netturbini a ripulire le strade di Roma, ha provocato polemiche.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:15:00 GMT)

Amici 2018 - anticipazioni lunedì 15 gennaio : punizioni - rivalità e nuove eliminazioni : Siete in cerca di anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 15 gennaio? E lo crediamo bene, visto il caos che è successo nella puntata di sabato! Ci sono stati provvedimenti nei confronti di quattro allievi che non si sono mai visti in tantissimi anni di talent show: Nicolas, Vittorio, Filippo e Biondo sono stati espulsi dalla scuola, ma solo temporaneamente, perché verrà data loro la possibilità di sostenere un esame, molto duro, per essere ...

Andreas Muller fuori dai professionisti di Amici 2018 : le ultimissime sui ballerini : Aggiornamento delle 14.20 del giorno 13/01/2018. Andreas ha confermato su Instagram che non sarà ad Amici con un post su Instagram: "Come vedrete tra poco a causa di altri impegni non sarò ad Amici. Ringrazio Maria per l’opportunità e per la fiducia che mi é stata data. Auguro buona fortuna a tutti i concorrenti e ai miei colleghi preofessionisti! Ci vediamo presto! Grazie @Amiciufficiale!". Post originale: Andreas Muller ha lasciato i ballerini ...

"Mi sono arrabbiata - sono andati oltre" : lo sfogo di Maria sugli espulsi da Amici 2018 : Maria De Filippi ha parlato degli espulsi da Amici 2018 e abbiamo così scoperto ancor meglio il suo pensiero su quanto è successo nella puntata di sabato. Manca ancora qualche pezzo del puzzle per avere il quadro completo di ciò che è successo, anche se a poco a poco la verità verrà a galla. Di sicuro non riusciremo ad avere prova di come i ragazzi si siano presentati a lezione, per scatenare la furia di Alessandra Celentano e non solo, ma ...

Amici 17 - ed. 2018 / Video - il festino che ha causato l'espulsione di Nicolas - Filippo - Vittorio e Biondo : Il provvedimento preso ad Amici 17 da Maria De Filippi nei riguardi di tutti gli allievi, che aiuteranno i netturbini a ripulire le strade di Roma, ha provocato polemiche.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 08:26:00 GMT)

Amici 17 - ed. 2018 / Il provvedimento contro Nicolas - Filippo - Vittorio e Biondo e le prime polemiche : Il provvedimento preso ad AMICI 17 da Maria De Filippi nei riguardi di tutti gli allievi, che aiuteranno i netturbini a ripulire le strade di Roma, ha provocato polemiche.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 05:15:00 GMT)

Amici 17 Ed.2018/ Carmen vs Emma - chiarimento in arrivo? Dopo le lacrime la Ferreri perde punti! : Amici 17, Carmen Ferreri in lacrime in studio Dopo la ramanzina di Rudy Zerbi, in difesa di Emma. Nella nuova puntata arriva il chiarimento tra le due ragazze?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 06:27:00 GMT)

Amici 2018 - anticipazioni lunedì 15 gennaio : punizioni - rivalità e nuove eliminazioni : Siete in cerca di anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 15 gennaio? E lo crediamo bene, visto il caos che è successo nella puntata di sabato! Ci sono stati provvedimenti nei confronti di quattro allievi che non si sono mai visti in tantissimi anni di talent show: Nicolas, Vittorio, Filippo e Biondo sono stati espulsi dalla scuola, ma solo temporaneamente, perché verrà data loro la possibilità di sostenere un esame, molto duro, per essere ...

Amici 2018 - ecco cosa vedremo lunedì : tutte le anticipazioni : Siete in cerca di anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 15 gennaio? E lo crediamo bene, visto il caos che è successo nella puntata di sabato! Ci sono stati provvedimenti nei confronti di quattro allievi che non si sono mai visti in tantissimi anni di talent show: Nicolas, Vittorio, Filippo e Biondo sono stati espulsi dalla scuola, ma solo temporaneamente, perché verrà data loro la possibilità di sostenere un esame, molto duro, per essere ...

Amici 17 - Ed. 2018/ Diretta 13 gennaio : Emma incanta tutti ma scatena la gelosia delle compagne : Amici 17, anticipazioni: torna questo pomeriggio l'appuntamento del sabato sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Maria De Filippi; Enrico Nigiotti ospite.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 15:46:00 GMT)

Amici 17 - sesta puntata di sabato 13 gennaio 2018 in diretta : Biondo - Nicolas - Filippo e Vittorio espulsi. Daniele è il nuovo allievo. Eliminato Emanuele : Vittorio, Nicolas, Filippo e Biondo - Amici 17 Dopo la pausa per le feste, ripartono gli speciali del sabato pomeriggio di Amici 17 e qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio, dove arriva ospite l’ex allievo, reduce da X Factor 2017, Enrico Nigiotti. Amici 17: la diretta minuto per minuto del sesto speciale di sabato 13 gennaio ...

Amici 17 - ED. 2018/ Diretta 13 gennaio : Emanuele eliminato - 4 allievi espulsi : AMICI 17, anticipazioni: torna questo pomeriggio l'appuntamento del sabato sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Maria De Filippi; Enrico Nigiotti ospite.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 15:15:00 GMT)

Amici 17 - sesta puntata di sabato 13 gennaio 2018 in diretta : Biondo - Nicolas - Filippo e Vittorio espulsi. Daniele è il nuovo allievo : Carmen - Amici 17 Dopo la pausa per le feste, ripartono gli speciali del sabato pomeriggio di Amici 17 e qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio, dove arriva ospite l’ex allievo, reduce da X Factor 2017, Enrico Nigiotti. Amici 17: la diretta minuto per minuto del sesto speciale di sabato 13 gennaio 2018 14.11: Maria De Filippi ...

Amici 17 - Ed. 2018/ Anticipazioni e diretta 13 gennaio : espulsi il Biondo - Vittorio - Filippo e Nicolas : Amici 17, Anticipazioni: torna questo pomeriggio l'appuntamento del sabato sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Maria De Filippi; Enrico Nigiotti ospite.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 14:45:00 GMT)