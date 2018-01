Amici 17 spazzini dei rifiuti di Roma Maria De Filippi | “Così si insegna loro il

Amici 17 SPAZZINI DEI RIFIUTI DI ROMA/ Maria De Filippi - Magrelli critica lo stereotipo "pattume-Raggi" : Maria De Filippi , il piano per ripulire ROMA dai RIFIUTI coinvolgerà anche i ragazzi della scuola di AMICI 17, ecco in che modo; la sindaca Virginia Raggi sostiene la conduttrice.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 19:25:00 GMT)

Amici 17 spazzini dei rifiuti di Roma/ Maria De Filippi - Virginia Raggi dice sì : ecco come puliranno le strade : Maria De Filippi, il piano per ripulire Roma dai rifiuti coinvolgerà anche i ragazzi della scuola di Amici 17, ecco in che modo; la sindaca Virginia Raggi sostiene la conduttrice.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 11:04:00 GMT)