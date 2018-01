AMICI 17 | ESPULSI E PUNIZIONE Emma attaccata dalle compagne | Grace si difende!

AMICI 2018 : espulsione di 4 alunni : Il talent di Maria De Filippi Amici 2018 ci sta regalando grandi emozioni, sabato 13 gennaio alle ore 14 circa su Canale 5, è andata in onda un'altra puntata ricca di colpi di scena. Cosa è successo? Scopriamolo nel prosieguo dell'articolo. Provvedimento disciplinare per l'intera classe? Maria De Filippi ha iniziato la puntata della nota trasmissione affermando che ci sarebbe stato un grave provvedimento per l'intera classe. La conduttrice è ...

AMICI 2018 espulsi : Maria De Filippi spiega cos'è successo nel dettaglio : Maria De Filippi ha parlato degli espulsi da Amici 2018 e abbiamo così scoperto ancor meglio il suo pensiero su quanto è successo nella puntata di sabato. Manca ancora qualche pezzo del puzzle per avere il quadro completo di ciò che è successo, anche se a poco a poco la verità verrà a galla. Di sicuro non riusciremo ad avere prova di come i ragazzi si siano presentati a lezione, per scatenare la furia di Alessandra Celentano e non solo, ma ...

Quattro ragazzi espulsi da AMICI dopo scorribande notturne : Indietro 15 gennaio 2018 ROMA – Hanno trascorso un sabato intenso i 4 ragazzi espulsi da Amici di Maria De Filippi. Al cantante Biondo e ai ballerini Filippo, Vittorio e Nicolas è stata tolta la maglia e notificata l’espulsione per aver infranto più volte il regolamento da loro sottoscritto, durante alcune scorribande notturne nel residence dove […] L'articolo Quattro ragazzi espulsi da Amici dopo scorribande notturne sembra essere il ...

Espulsioni ad AMICI - la De Filippi : Credo nella rieducazione : Maria De Filippi manderà i ragazzi della scuola di Amici a pulire le strade di Roma. La "punizione" è arrivata dopo il caso dell'espulsione di 4 concorrenti per alcuni "party" non autorizzati all'interno dell'accademia del talent. Cosa sia successo tra le mura della scuola non è ancora stato spiegato dalla De Filippi che ha scelto il low profile pensando direttamente a come ...

