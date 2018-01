Alluvione Livorno | Nogarin indagato

Alluvione di Livorno - il sindaco Nogarin M5S indagato per concorso in omicidio colposo : Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin è indagato per concorso in omicidio colposo nell'inchiesta sull'Alluvione del 10 settembre scorso che colpì la città è in cui persero la vita otto persone. Ad ...

Il sindaco M5S di Livorno - Filippo Nogarin - indagato per concorso in omicidio colposo nell'inchiesta sull'Alluvione del 10 settembre : Il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, è indagato per concorso in omicidio colposo nell'inchiesta sull'alluvione del 10 settembre scorso che colpì la città è in cui persero la vita otto persone. Ad annunciarlo poco fa lo stesso Nogarin in un post sul suo profilo Facebook."Questa mattina - scrive Nogarin - sono stato interrogato dai pubblici ministeri di Livorno che stanno indagando sull'alluvione del 10 settembre. Mi ...

