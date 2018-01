Alluvione Livorno | Nogarin indagato per concorso omicidio colposo

Alluvione di Livorno - il sindaco Nogarin indagato : concorso in omicidio colposo : Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin è indagato per concorso in omicidio colposo nell'inchiesta sull'Alluvione del 10 settembre scorso che colpì la città è in cui persero la vita otto persone. Ad ...

Il sindaco M5S di Livorno - Filippo Nogarin - indagato per concorso in omicidio colposo nell'inchiesta sull'Alluvione del 10 settembre : Il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, è indagato per concorso in omicidio colposo nell'inchiesta sull'alluvione del 10 settembre scorso che colpì la città è in cui persero la vita otto persone. Ad annunciarlo poco fa lo stesso Nogarin in un post sul suo profilo Facebook."Questa mattina - scrive Nogarin - sono stato interrogato dai pubblici ministeri di Livorno che stanno indagando sull'alluvione del 10 settembre. Mi ...

Alluvione Livorno - il sindaco Nogarin indagato per omicidio colposo plurimo : Il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, è indagato per omicidio colposo plurimo. L’accusa nei confronti del primo cittadino del Movimento 5 stelle è legata all’inchiesta sull’Alluvione che il 10 settembre scorso ha colpito la città labronica. A perdere la vita furono nove persone: otto soffocate dal fango, mentre una morì in un incidente stradale, che però non è incluso nel fascicolo d’indagine. È lo stesso primo ...

Discorso di Mattarella - il presidente ricorda le vittime dell'Alluvione di Livorno : Livorno, 31 dicembre 2017 - Cita anche l'alluvione di Livorno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo Discorso di fine anno rivolto agli italiani a reti unificate. In un passo del ...

Alluvione Livorno - superperizia e fine inchiesta a marzo. Tre filoni : protezione civile - infrastrutture - manutenzione : Come e dove si è costruito negli anni passati. Come erano stati puliti gli argini. Se le casse di espansione hanno funzionato bene. Ma anche se la macchina della protezione civile del Comune si è mossa in modo sufficiente e responsabile, dai vertici ai tecnici. Sono alcuni punti dei tre filoni investigativi seguiti dall’inchiesta sull’Alluvione di Livorno, che il 10 settembre provocò 8 morti. Il primo filone: la progettazione ...

Alluvione Livorno - ancora due settimane per contributi sociali : Firenze, 24 nov. (askanews) 'E' importante ricordare che ci sono ancora due settimane di tempo per fare domanda per il contributo regionale destinato a chi ha subito danni dall'Alluvione del 10 ...

Alluvione Livorno - domani ultima puntata di 'Lavori in corso' : Firenze, 23 nov. (askanews) domani, venerdì 24 novembre, sarà pubblicata la quinta ed ultima puntata di 'Lavori in corso', il viaggio sui luoghi dell'Alluvione che ha duramente colpito i territori di ...