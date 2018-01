Alla Dakar cade dalla moto | arriva la buggy e rischia di essere investita

Dakar 2018 : cancellata la nona tappa! Condizioni meteo avverse in Bolivia : rischio Allagamenti e tempeste : Ci si attendeva grande spettacolo dalla nona tappa della edizione 2018 della Dakar, ma il grande protagonista è stato il maltempo che ha costretto gli organizzatori a cancellare la giornata odierna (nonostante i piloti fossero già partiti, e le moto fossero oltre la metà del percorso) perché, come scritto sul profilo Twitter ufficiale della competizione da Marc Coma: “ci sono rischi di allagamenti e tempeste, per cui preferiamo non correre ...

Dakar : problemi Alla schiena - si ritira il mister Villas Boas : Dakar: problemi alla schiena, si ritira il mister Villas Boas E’ terminata alla quarta tappa la prima esperienza alla Dakar di André Villas Boas. Come riferito dala Toyota Overdrive, l’allenatore di calcio portoghese si è dovuto ritirare, lamentando dolori alla schiena postumi a un salto con la sua vettura durante la corsa. Il comunicato del […] L'articolo Dakar: problemi alla schiena, si ritira il mister Villas Boas sembra ...

Villas-Boas si ritira dAlla 40esima edizione della Dakar : Andrè Villas-Boas ha dovuto abbandonare la 40esima edizione della Dakar dopo quattro tappe per forti dolori alla schiena, conseguenza di un pesante atterraggio da un salto di una duna. L'esito degli ...

Dakar 2018 - Andre Villas Boas si ritira per problemi Alla schiena. Escluse fratture per Nani Roma : La Dakar 2018 è cominciata da cinque giorni e già fioccano i ritiri, come da tradizione di una corsa che mette a dura prova i nervi ed il fisico dei piloti. Tra le vittime del rally raid più famoso del Mondo c’è anche Andre Villas Boas. Il tecnico portoghese era alla sua prima partecipazione, tra le auto, ed è stato costretto a ritirarsi nel corso della quarta tappa lamentando forti dolori alla schiena dovuti ad un salto con la sua ...

Rally - chi è Eugenio Amos? L’Italiano che sta stupendo tra le auto Alla Dakar 2018 : La Dakar è da sempre una delle gare Rallystiche più affascinanti del pianeta. Migliaia di chilometri tra lande sconfinate, deserto, dune e sabbia. Un serbatoio di storie tra piloti e personaggi che vogliono mettersi alla prova di fronte ad una delle corse più dure del mondo. Una delle sorprese di questi primi giorni si chiama Eugenio Amos, pilota azzurro che nella quarta tappa delle auto ha stupito tutti piazzandosi al quinto posto. CHI È ...

Villas Boas - fuorigioco Dakar : ritiro per dolori Alla schiena : Altro ritiro eccellente alla Dakar. Dopo quello di Nani Roma, rimasto coinvolto in un brutto incidente alla fine della terza tappa, oggi è toccato ad André Villas Boas, che partecipava alla sua prima ...

Dakar 2018 - quarta tappa moto : Adrien Van Beveren domina e vola in cima Alla classifica - si ritira l’ex leader Sam Sunderland dopo una rovinosa caduta : La quarta tappa della Dakar 2018 si svolgeva attorno alla cittadina di San Juan de Marcona, nel sud del Perù, una prova lunga 444 chilometri con lunghi tratti di montagna che non permettevano il minimo errore. Proprio per questo motivo la giornata di oggi ha riservato diverse sorprese. In primo luogo, dopo le difficoltà di ieri, abbiamo vissuto la riscossa del francese Adrien Van Beveren (Yamalube Yamaha) in grado di crescere costantemente ...

Dakar 2018/ Streaming video e diretta tv - Al Attiyah e Sunderland Alla vittoria (3^ tappa Pisco-San Juan) : diretta Dakar 2018: info Streaming video e tv, orario, percorso e classifiche della terza tappa che va da Pisco a San Juan de Marcona, oggi 8 gennaio.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:43:00 GMT)

Dakar 2018 - terza tappa moto : Sam Sunderland vince ancora e sale in vetta Alla classifica grazie ai problemi di Barreda : La terza tappa della Dakar 2018, che portava i concorrenti da Pisco a San Juan de Marcona, nel sud del Perù, ha iniziato a fare la prima importante selezione. Sui 504 chilometri totali previsti in giornata, è emerso il britannico Sam Sunderland (Red Bull KTM) che ha concluso lo sforzo con il tempo finale di 3:20.43, staccando di tre 3:03 l’argentino Kevin Benavides (Monster Energy Honda) e di 3:28 l’australiano Toby Price (Red Bull ...

Dakar 2018 - Day 2 : nelle auto primo Peterhansel (Peugeot). Barreda vince in sella Alla Honda : Il francese dovrà attaccare per non perdere altre terreno, ma la speciale è molto insidiosa fin dai primi chilometri e la navigazione non è il punto forte del nove volte campione del mondo. Ore 12:...

Villas Boas - lo Special Two dAlla panchina del Chelsea Alla Dakar : Quest'anno, alla partenza della 40esima edizione del rally raid più famoso del mondo, c'era un altro nome famoso del pallone, il portoghese Andre Villas Boas . Lo 'Special Two' ha vinto l'Europa ...

Il biellese Nicola Montecchio partecipa Alla 40.a edizione della Dakar : C'è anche un biellese al via della 40.a edizione della Dakar, la corsa motoristica più affascinante al mondo che quest'anno si svolge tra Perù, Bolivia e Argentina. Nicola Montecchio, classe 1974, ripete l'esperienza a bordo di un camion dopo l'edizione ufficiale con la PanDakar nel 2007. Con lui, a ...

Dakar 2018 - partiti! E tra i piloti c'è Villas-Boas : 'Via dAlla Cina - ora vivo il mio sogno' : cominciata la 40esima edizione della Dakar , la gara di rally a tappe più famosa e difficile del mondo. Un tempo partiva dalla Tour Eiffel e arrivava nella capitale del Senegal, ma da dieci anni ormai ...