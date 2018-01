Alla Basilicata ulteriori risorse per danni delle alluvioni 2013

Dighe quasi vuote in Basilicata : Allarme per l’agricoltura : Il maltempo che ha interessato la Basilicata nelle scorse settimane non è stato sufficiente a riempire le Dighe, che continuano a rimanere mezze vuote: contengono 163 milioni di metri cubi di acqua, 167 in meno, rispetto ai 330 dello stesso periodo dello scorso anno. Nell’invaso di Monte Cotugno si registrano 63 milioni di metri cubi di acqua, 106 in meno rispetto allo scorso anno. Acqua in calo anche nella diga del Pertusillo e San ...

Maltempo Basilicata : dAlla Protezione civile 10 milioni di euro per la neve del 2017 : Dopo le risorse destinate alle imprese agricole per i danni delle nevicate di gennaio 2017 (7,7 milioni di euro), arrivano i fondi della Protezione civile per lo stato di emergenza determinato dagli stessi eventi: lo ha reso noto la presidenza della Giunta regionale di Basilicata. Le risorse assegnate alla Basilicata ammontano a dieci milioni e 100 mila euro, di cui otto milioni e 100 mila euro da risorse nazionali, e due milioni dalla legge di ...

Maltempo Basilicata : 7 - 5 milioni per danni dAlla nevicata di gennaio 2017 : “Ammontano ad oggi a 7,5 milioni di euro le risorse che sono disponibili per i danni causati dalla nevicata del gennaio 2017, di cui 6,5 milioni da parte del Dipartimento Politiche agricole, grazie al bando Psr di prossima uscita, che si aggiungono ai 1.011.536 euro destinati dal Mipaaf alla Regione Basilicata, comprendenti per la prima volta anche i danni alle produzioni, su un totale di circa 14 milioni di euro di disponibilità nazionale ...

Terremoto - scossa poco fa tra Campania e Basilicata : "Sentita dAlla popolazione" : Una magnitudo modesta, ma anche una profondità dell'ipocentro decisamente bassa, che ha fatto sì che la popolazione residente al confine tra Campania e Basilicata, nelle province di...

Impresa 4.0. Incentivi previsti dAlla Regione Basilicata : “Gli Incentivi previsti dal bando della Regione Basilicata, che mette a disposizione 7 milioni e 760 mila euro per sostenere l’innovazione e lo sviluppo di tecnologie abilitanti di Impresa 4.0 a favore delle imprese lucane, rappresentano un ulteriore efficace strumento…Continua a leggere →

La voce della Politica Leggieri M5s : eolico selvaggio - in Basilicata vero Allarme : Dopo anni di vuoti normativi che hanno consentito le speculazioni sul nostro territorio da parte di società spregiudicate e di tentativi maldestri di colmarli da parte della Politica lucana, oggi il ...

Basilicata - saldi bagnati dAlla pioggia : POTENZA, 02 GEN - La Basilicata "apre" in Italia la stagione dei saldi, prima ad offrire sconti che in alcuni casi arrivano già al 70 per cento: in mattinata, sia a Potenza sia a Matera, molti hanno ...

Prestigioso riconoscimento Alla Cia Basilicata : Per la Cia Basilicata, Pancrazio Toscano di Tricarico ha ritirato a Roma il riconoscimento ASeS, Cia-Agricoltori Italiani e Forum Nazionale Agricoltura Sociale come sede territoriale che si è distinta in progetti di agricoltura sociale con iniziative in Senegal e a favore…Continua a leggere →

Il giallo dell'oro nero in Basilicata : due suicidi tra gli ex addetti Alla sicurezza sul petrolio : C'è un filo rosso - anzi, nero - che forse unisce due misteriosi suicidi in Basilicata.Il nero è quello del petrolio: un'enorme opportunità economica e sociale che, in questa terra disgraziata, la classe politica è riuscita a degradare al rango di ennesima occasione persa: quasi l'habitat ideale per consentire alle grandi holding del greggio di fare - più o meno - il proprio comodo; e, se non fosse stato per qualche stop imposto ...