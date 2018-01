Alitalia | Governo | su offerte approfondimenti prima di esclusiva

Alitalia - il governo non ha fretta : 'Serve un approfondimento prima di un negoziato in esclusiva' : Nessuna fretta per la vendita di Alitalia . Meglio - secondo il governo - approfondire le manifestazioni di interesse prima di procedere a un negoziato in esclusiva. È questo l'orientamento emerso nel ...

Alitalia - il governo non ha fretta : "Serve un approfondimento prima di un negoziato in esclusiva" : Nessuna fretta per la vendita di Alitalia. Meglio - secondo il governo - approfondire le manifestazioni di interesse prima di procedere a un negoziato in esclusiva. È questo l'orientamento emerso nel corso della riunione tra i commissari straordinari della compagnia aerea e i ministri dei Trasporti, Graziano Delrio, e dello Sviluppo economico, Carlo Calenda.I commissari - si legge in un comunicato - hanno confermato che la società ...