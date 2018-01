Alcol provoca il tumore | la conferma arriva dalla scienza

Positivo Alcoltest provoca 2 morti : MILANO, 13 GEN - Ha provocato un incidente stradale che è costato la vita a due persone ed è risultato Positivo all'alcoltest con risultati molto al di sopra del limite consentito dalla legge. Per ...

La conferma della scienza : l'Alcol provoca il tumore : Gli alcolici possono provocare il tumore. Lo hanno confermato "due importanti pubblicazioni scientifiche". Gianni Testino, primario di Alcologia all'ospedale San Martino di Genova e presidente nazionale della Società italiana di Alcologia, ha rinnovato così l'appello a non bere ai ragazzi."Dobbiamo salvaguardare la salute dei giovani. Non devono consumare alcolici. Non a caso per legge i minori non possono ...

Attenzione all'Alcol è pericoloso e provoca il cancro - : Attenzione all'alcol perché pare possa provocare svariati tipi di cancro e la conferma è arrivata direttamente dalla scienza. Ebbene sì, secondo quanto em

L'Alcol provoca il cancro : la conferma arriva dalla scienza : Da diversi anni sono stati individuati alcuni alimenti che aumenterebbero il rischio di farci ammalare di patologie tumorali. In tal senso sul banco degli amputati troviamo le carni lavorate che ...

L'Alcol è più pericoloso del previsto : provoca 7 tipi di cancro : L'alcol fa male e stavolta le conferme arrivano dalla scienza che ha identificato il sottile legame tra l'assunzione delle bevande ad alta gradazione e l'insorgenza di 7 tipi di cancro. L'indiziato numero uno, a detta dell'Agenzia Internazionale per la ...