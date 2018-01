Al Bano Carrisi e la frecciatina al Festival di Sanremo | ' Mi hanno maltrattato'

Romina-Loredana - chi è la donna più importante per Al Bano ? Carrisi spiazza tutti Video : In attesa di scoprire cosa dichiarera' Al Bano a L'Intervista di Maurizio Costanzo, il cantautore di Cellino San Marco [ Video ] ha fatto delle nuove dichiarazioni al periodico Nuovo Tv. L'artista che il prossimo 31 dicembre 2018 realizzera' un mega concerto in vista del suo ritiro dalle scene, ha parlato della donna più importante della sua vita. Si tratta dell'attuale compagna #Loredana Lecciso o dell'ex consorte #romina power? Nei paragrafi ...

Romina-Loredana - chi è la donna più importante per Al Bano ? Carrisi spiazza tutti : In attesa di scoprire cosa dichiarerà Al Bano a "L'Intervista" di Maurizio Costanzo, il cantautore di Cellino San Marco ha fatto delle nuove dichiarazioni al periodico "Nuovo Tv". L'artista che il prossimo 31 dicembre 2018 realizzerà un mega concerto in vista del suo ritiro dalle scene, ha parlato della donna più importante della sua vita. Si tratta dell'attuale compagna Loredana Lecciso o dell'ex consorte Romina Power? Nei paragrafi successivi ...

Yari Carrisi e Al Bano a Music in The house of rising sun tra Michael Jackson e il ritiro dalle scene (video) : Yari Carrisi e Al Bano a Music aprono la serata con un grande classico. Si tratta di The house of rising sun, che hanno interpretato a due voci. Se l'artista di Cellino San Marco si è cimentato nella parte in italiano, il suo figlio maggiore ne ha invece portato una versione in inglese. Padre e figlio hanno aperto la serata dell'ultima puntata di Music con un emozionante duetto. Si ricordano anche i primi momenti di Yari e delle sue ...