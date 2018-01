Aggressione di Casapound a Genova Pastorino | no antifascismo facciata

CasaPound - primo consigliere municipale - indagini sull' Aggressione agli antifascisti : In Media Valbisagno il leghista Censi passa alla formazione con simpatie fasciste. L'Anpi:"Il Comune non conceda spazi ai nostalgici"

Ostia - il processo a CasaPound? Un endorsement per il M5s L'Aggressione pesa sul ballottaggio : Il ferimento di Daniele Piervicenzi a Ostia è diventato la scusa per attaccare la Destra in tutte le sue forme, a favore dei grillini in lizza contro il Centrodestra al ballottaggio di Ostia del 19 novembre. Ma tutti sembrano dimenticare il clima alimentato proprio dai pentastellati contro i giornalisti in questi ultimi anni Segui su affaritaliani.it