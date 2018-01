Affonda petroliera | rischi per ambiente

Petroliera Affonda - 136 mila tonnellate di petrolio in mare e 32 morti : Si può tranquillamente definire come il primo grave incidente in mare che si sia verificato nel 2018. Una Petroliera, con a bordo un equipaggio di 32 persone, è affondata nel Mar della Cina portando con sè le vite innocenti di chi vi lavorava e sversando buona parte del suo contenuto in mare. Le dimensioni del probabile danno sono incredibili. Sabato 6 gennaio 2018: cosa è realmente successo nel Mar della Cina Ben 136.000 tonnellate è la ...

