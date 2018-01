Addio a Dan Gurney | il pilota delle mille piste che inventò la doccia di champagne sul

A Strevi l'Addio ad Alessia Puppo - la donna che si è gettata in mare la notte di Capodanno : L'ultimo saluto ad Alessia Puppo, la ragazza che la notte di Capodanno dopo una lite con il fidanzato si è gettata in mare nei pressi della discoteca Essaouira di Albenga, è avvenuto in un clima di ...

Roberto Maroni - Addio al Pirellone : un seggio al Senato lo proteggerà dalla legge Severino in caso di condanna : Passata la sorpresa per l’addio al Pirellone, che neanche Lucia ai monti, la domanda che tutti si fanno è perché Roberto Maroni, presidente della Lombardia, con buone chance di essere rieletto governatore, lascia la poltrona? I “motivi personali”, che non sono di salute, però non gli hanno impedito di informare in conferenza stampa che è “a disposizione”, che “ha idee, progetti”. In pubblico non ...

Addio a John Young - leggendario comandante che camminò sulla Luna : La Nasa ha annunciato la morte di John Young, leggendario comandante della prima missione Shuttle nello spazio. Volò sei volte nello spazio e calpestò anche il suolo Lunare. Aveva 87 anni .

Al Bano e l'Addio alla musica : 'Niente politica - farei solo danni. Ma ho un modello di riferimento' : Una volta annunciato il ritiro dalle scene, in molti si sono chiesti se ci fosse un possibile ingresso in politica per un cantautore molto amato dagli italiani come Al Bano , al secolo AlBano Carrisi. ...

Al Bano e l'Addio alla musica : "Niente politica - farei solo danni. Ma ho un modello di riferimento" : Una volta annunciato il ritiro dalle scene, in molti si sono chiesti se ci fosse un possibile ingresso in politica per un cantautore molto amato dagli italiani come Al Bano, al secolo AlBano Carrisi....

Tre anni dall'Addio a Pino Daniele - il figlio Alex : per me è ancora qui : 'Mi manca soprattutto il dialogo, quello sulle nostre frequenze, legato ad un certo tipo di linguaggio prettamente partenopeo, dove spesso bastava una parola o un'espressione idiomatica per ...

MARCO D'AMORE/ Dopo l'Addio a Gomorra - cosa farà? (Danza con me) : MARCO D'AMORE sarà uno dei protagonisti della serata evento dedicata al balletto che sarà trasmessa su Rai Uno il primo gennaio dal titolo Roberto Bolle-Danza con me. (Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 06:26:00 GMT)

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo/ Amore finito? L'Addio e il concerto di Capodanno a Corato : Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, la storia d'Amore tra i due cantanti è davvero al capolinea? I fatti parlano chiaro ma i fan sperano in un "escamotage".(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 08:09:00 GMT)

I socialisti danno l'Addio a Pino Meneghini : "Correttezza e cultura" : La Spezia - I socialisti esprimono il loro dolore per la perdita del compagno Pino Meneghini, da sempre militante e dirigente del Psi. "Nell'esprimere le condoglianze alla moglie Giovanna, ai parenti ...

Siena e l'Atl danno l'Addio al professor D'Ambrosio - il medico dei bambini : ... burocratizzate, efficientiste di modelli esogeni, e che chiunque si trovi a doversi affidare alla sezione cui D'Ambrosio ha dedicato la sua intera esistenza, possa continuare a trovare scienza e ...

Meghan Markle e il principe Harry nelle foto ufficiali del fidanzamento : dall’Addio a Suits alle nozze di maggio : L'attrice Meghan Markle e il principe Harry hanno appena pubblicato alcune bellissime foto per celebrare in modo ufficiale il loro fidanzamento. Già annunciato con grande sorpresa di tutti alla stampa inglese lo scorso novembre, il fidanzamento è ora suggellato dalle immagini diffuse da Kensington Palace, in cui i piccioncini appaiono radiosi in vista delle nozze. Dopo la prima intervista di coppia alla BBC, Meghan Markle e il principe ...

Grande Fratello Vip - Ivana : sfogo dell’ex fidanzato dopo l’Addio - Luca Onestini alla finestra : Grande Fratello Vip, Ivana: l’ex fidanzato si sfoga dopo l’addio, Luca Onestini alla finestra ‘Goodbye My Lover’, addio amore mio. A dire la verità tra Ivana e l’ormai ex fidanzato Alessandro, stando a quanto dichiarato dalla modella nelle ultime interviste, non c’è mai stata una grandissima storia d’amore. Piuttosto una bella frequentazione, un abbozzo di […] L'articolo Grande Fratello Vip, Ivana: ...

Sorelle Parodi - Domenica In : Benedetta dice Addio alla diretta - mandano in onda le registrazioni : Puntata dopo puntata, il ruolo di Benedetta Parodi a Domenica in ha subito un ridimensionamento sempre più marcato. Tanto che, nell'ultima puntata, le hanno tolto la diretta. Nel senso che mentre la ...

Monchi racconta i retroscena del mercato della Roma : i casi Salah e Paredes - l’Addio di Totti e quell’esempio su Dani Alves… : “Se faremo una buona partita a Verona, saro’ piu’ contento che dopo la vittoria col Qarabag. Sarebbe uno step importante per la crescita della Roma”. Ramon Monchi non esita a definire la sfida di domenica col Chievo “uno dei momenti piu’ importanti del campionato”, memore del fatto che l’ambiente giallorosso tende a sgonfiarsi dopo aver raggiunto traguardi come quello degli ottavi di Champions. ...