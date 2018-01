Abruzzo | domani si parla di Nuova Pescara in commissione bilancio

Rai - Tgr Abruzzo : Rigopiano - domani inchiesta a un anno dalla tragedia : A un anno dalla tragedia di Rigopiano, domani, venerdì 12 gennaio, la Tgr Rai trasmetterà un’inchiesta giornalistica realizzata da Ezio Cerasi della redazione Tgr Abruzzo sulla presunta inefficienza nella gestione della cosiddetta “prima emergenza” che ha avviato l’organizzazione dei soccorsi. Documenti ufficiali e testimonianze inedite riguarderanno in particolare la mancata richiesta dell’intervento di elicotteri ...

Allerta meteo Abruzzo : domani precipitazioni sparse e neve : Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Abruzzo rende noto che una intensa perturbazione di matrice atlantica sta entrando sul Mediterraneo Occiedentale e tra oggi e domani apporterà Maltempo intenso su tutta la Penisola. Per domani, martedi’ 28 dicembre 2017, sono previste precipitazioni sparse sui settori occidentali della regione, via via meno intense, fino ad assumere carattere residuo nel primissimo pomeriggio ed a ...

Abruzzo - domani a Tossicia e Torricella 59 soluzioni abitative : Teramo, 20 dic. (askanews) Cinquantanove Sae, soluzioni abitative d'Emergenza, realizzate dalla Regione Abruzzo con fondi della Protezione Civile Nazionale, saranno consegnati domani alla popolazione ...

Abruzzo - domani a Chieti si parla di buona sanità : Chieti, 18 dic. (askanews) Nuovo appuntamento con la giornata dedicata alla qualità e alla sicurezza delle cure nella Asl Lanciano Vasto Chieti. domani dalle 8 alle 14,30 nell'auditorium del Rettorato ...

Consiglio Abruzzo domani alle 11 - ecco l'odg : L'Aquila, 11 dic. (askanews) Consiglio regionale dell'Abruzzo domani a L'Aquila con inizio della seduta alle 11. Al centro della discussione due temi concordati in Conferenza dei Capigruppo: '...

Abruzzo - domani i risultati del bando Fesr su innovazione : L'Aquila, 30 nov. (askanews) Il vicepresidente della Giunta regionale drll'Abruzzo Giovanni Lolli, domani, alle 11,30 nella sala Delli Castelli in viale Bovio a Pescara, presenterà in una conferenza ...

Atessa - domani primo incontro in Regione per definire proposta riconversione presidio "San Camillo de Lellis" in ospedale - Abruzzo in Video : La proposta di riconversione, dopo una dettagliata elaborazione, dovrà essere inviata ai due ministeri di competenza, quello della Salute e quello dell'Economia e delle Finanze, e dovrà approdare al ...

Domani a L'Aquila si riunisce il Consiglio regionale d'Abruzzo. I temi all'OdG : A seguire verranno esaminati il Documento di Economia e Finanza regionale 2018-2020 e i progetti di legge in materia di: 'Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale ...

DOMANI A TREGLIO IL ROMANZO "TANTE PICCOLE BUGIE" - Abruzzo in Video : ... infatti, quelle ragioni del cuore e quei valori irrinunciabili che salvano e fortificano e che costituiscono una mappa provvidenziale per orientarsi all'interno del proprio io e del mondo ...

Maltempo - situazione drammatica in Abruzzo : scuole chiuse anche domani - a Silvi crolla il belvedere [FOTO] : 1/7 Silvi ...

Maltempo - situazione drammatica in Abruzzo : scuole chiuse anche domani - a Silvi crolla il belvedere [FOTO] : 1/7 Silvi ...

Maltempo - in Abruzzo codice Arancione per domani su zone costiere : Teramo, 15 nov. (askanews) Il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile, in considerazione delle previsioni meteorologiche e della pioggia che cade ininterrottamente in alcune zone della ...

Allerta Meteo Abruzzo : rischio idraulico e idrogeologico - criticità “arancione” e “gialla” per domani : Nuova Allerta Meteo in Abruzzo: il Centro Operativo Funzionale della Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato di criticità Moderata (‘Codice Arancione’) per rischio idraulico diffuso sui Bacini Tordino-Vomano, del Pescara, Alto Sangro e Basso Sangro, valido dalla mezzanotte di oggi, 15 novembre e per le successive 24 ore. Il sottosegretario alla presidenza della Regione con delega alla Protezione Civile, Mario Mazzocca, ...

Abruzzo - domani scuole chiuse a Pescara - Montesilvano e Spoltore : Pescara, 14 nov. (askanews) Niente scuola domani a Pescara domani e in diversi comuni abruzzesi nei quali è previsto maltempo, ed è stato proprio s a l'allerta meteo della Protezione civile regionale ...