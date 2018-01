: A tutto Nedved: Barak, Jankto ed il "non ritiro" di Buffon - CalcioWeb : A tutto Nedved: Barak, Jankto ed il "non ritiro" di Buffon - _FinoAllaFine__ : Nedved: "Nostalgia del campo? Ho così tanto lavoro da dirigente che non so da dove iniziare. Anche se devo ammetter… - GinoSalone : Gazzetta - "Ladri ladri" l'urlo di Cagliari, Lopez rompe un tabellone ed è lite tra Conti-Nedved - Tutto Napoli - aleand1977 : Gazzetta - "Ladri ladri" l'urlo di Cagliari, Lopez rompe un tabellone ed è lite tra Conti-Nedved - Tutto Napoli -

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Pavel, vicepresidente della Juventus, ha rilasciato dichiarazioni molto importanti questa sera, parlando al portale ceco Lidovky.cz. Il dirigente bianconero è partito dall’analizzare il futuro di Gigi, non dando affatto per scontato il ritiro del portierone bianconero: “Non ha annunciato che si ritirerà a fine stagione, lo deciderà con il presidente Agnelli. Le prestazioni di Gigi sono comunque sempre grandiose e siamo felici di averlo tra noi. Pallone d’Oro? Fosse per me glielo assegnerei, è un calciatore davvero speciale. Purtroppo non puoi rallentare l’età e Gigi probabilmente non avrà il suo trofeo”.(LaPresse/ Valter Parisotto) Passando a parlare di calciatori interessanti per la sua Nazionale ceca,strizza l’occhio ai gioielli dell’Udinese: “Non bisogna guardare molto lontano, nell’Udinese ci sono ...