A novembre il debito pubblico è sceso

Bankitalia : a novembre il debito pubblico scende a 2.275 miliardi : scende il debito pubblico . A novembre , secondo i dati del supplemento statistico di Bankitalia , il debito delle amministrazioni pubbliche è stato pari a 2.275 miliardi , in diminuzione di 14,7 miliardi ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - lista dei 100 debitori consegnata in Commissione banche (oggi - 24 novembre) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps, in Borsa ultima seduta della settimana. Falciai e Morelli ascoltati in Commissione banche. Ultime notizie live di oggi 24 novembre 2017(Pubblicato il Fri, 24 Nov 2017 06:13:00 GMT)