3DSRilasciato WifiManager v1 1

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Lo sviluppatore LiquidFenrir ha rilasciato una nuova applicazione per 3DS chiamataè un semplice homebrew 3ds che aiuta a eseguire il backup e ripristinare lo slot WiFi della console. Potrebbe rivelarsi utile se viaggiate molto e dovrai connettersi a nuove reti wifi per tutto il tempo, o se solo tre slot sono veramente troppo pochi per te. CHANGELOG v1.1 Grazie a bernardogiordano e alla sua libreria pp2d, questa applicazione ora ha una GUI invece dell’interfaccia semplice e non proprio facile da usare! (insieme a una riscrittura c ++) Controlli: A per scrivere il backup selezionato (a destra) nello slot selezionato (a sinistra) – B per eseguire il backup dello slot selezionato (effettuare un nuovo backup o sovrascrivere quello selezionato) X per eliminare il backup selezionato Sinistra / Destra per cambiare lo slot selezionato, tra quelli ...