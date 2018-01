3DSRilasciato PinBox r0 1 2f | un nuovo homebrew per lo streaming da pc a 3DS

: RT @GAMESANDCON: [3DS]Rilasciato PinBox r0.1.2f :un nuovo homebrew per lo streaming da pc a 3DS - TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: [3DS]Rilasciato PinBox r0.1.2f :un nuovo homebrew per lo streaming da pc a 3DS - GAMESANDCON : [3DS]Rilasciato PinBox r0.1.2f :un nuovo homebrew per lo streaming da pc a 3DS - zazoomblog : [3DS]Rilasciato PinBox r0.1.2 ALPHA un nuovo homebrew per lo streaming da pc a 3DS #[3DS]Rilasciato #PinBox ...… - Cloud0835 : RT @GAMESANDCON: [3DS]Rilasciato PinBox r0.1.2 ALPHA :un nuovo homebrew per lo streaming da pc a 3DS - TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: [3DS]Rilasciato PinBox r0.1.2 ALPHA :un nuovo homebrew per lo streaming da pc a 3DS -

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di lunedì 15 gennaio 2018) La console portatile 3DS ha molte potenzialità nascoste scoperte dai vari sviluppatori e hacker della scena 3DS.e CFW sono disponibili a volontà sui vari siti e repository di Github.Oggi vi parliamo di una nuova stella nascente,unche piacerà sicuramente a molti utenti,il suo nome è.Sviluppato da namkazt,è un’applicazioneper Nintendo 3DS che trasmette contenuti dal tuo PC Windows al 3DS.Il tool è in versione alpha ma è abbastanza promettente. Supporto attualefluido da PC Windows a 3DS (o via Internet dal server Windows VPS) Ottimizzato con il formato webp Emulazione del Controller Xbox 360 per un fantastico supporto di gioco (di ViGEm) Supporto per la mappatura della tastiera con il profilo selezionato dal lato 3DS Aggiunto libconfig per memorizzare alcuni stream config e connettere al config Aggiunta la configurazione FPS su ...