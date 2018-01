Wahlberg dona 1 5mln dollari a Time' s Up

Tutti i soldi del mondo : Mark Wahlberg dona 1 - 5 milioni di dollari a TimesUp in nome di Michelle Williams - Best Movie : Qualche giorno fa un retroscena piuttosto sconvolgente dal film Tutti i soldi del mondo ha riaperto il dibattito sulla disparità dei salari a Hollywood e nel mondo, che ad oggi continuano a prevedere compensi nettamente più alti per gli uomini rispetto alle colleghe donne impiegate nel medesimo lavoro. Nel caso specifico, USA Today ha rivelato che per i ...

«Tutti i soldi del mondo» : Mark Wahlberg dona i suoi 1 - 5 milioni all’associazione antimolestie : La notizia è rimbalzata un po’ ovunque, in America come nel mondo: Mark Wahlberg e Michelle Williams avrebbero percepito somme diverse per il reshoot di Tutti i soldi del mondo, il nuovo film di Ridley Scott ormai orfano di Kevin Spacey. Per la precisione, Wahlberg avrebbe intascato l’astronomica cifra di 1,5 milioni contro gli 80 dollari giornalieri previsti per le prestazioni della Williams. Una disparità che ha fatto rumore e che ...

