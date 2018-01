Voto | entro venerdì si presentano le coalizioni

Maggioranza di Centrodestra Il Pd sotto il 21% - scende LeU 'Borsino del Voto' - nuovissimi numeri : Elezioni 4 marzo 2018. Su Affaritaliani.it il borsino del voto. Aggiornamento continuo fino all'apertura delle urne sullo stato di salute delle forze politiche in campo. Si tratta di un'analisi esclusiva basata su sondaggi, sentiment e indicazioni che arrivano dai partiti che partecipano alle elezioni politiche del 4 marzo Segui su affaritaliani.it

Voto italiani all'estero - il Pd perde un mare di militanti fuori dall'Italia : il centrodestra si presenta unito : Le batoste elettorali per Matteo Renzi potrebbero arrivare anche da fuori i confini italalici. Il crollo clamoroso con il quale il Partito democratico sta facendo i conti ogni volta che esce un nuovo ...

Le molte facce del Voto utile al centrosinistra : In un articolo su Huffington Post, "Perché l'alleanza fra Emma Bonino e Tabacci è un valore aggiunto per queste elezioni" Franco Monaco ritorna sul significato della presenza della lista "+ Europa" spinta nella competizione elettorale dall'offerta del Centro Democratico di Tabacci.Da iscritta radicale per lunghi anni, avendo cominciato la mia attività politica nel Movimento federalista e lavorato per anni al Parlamento ...

Centrodestra - la corsa al Voto. Ecco tutti i nomi dei papabili : Due mesi esatti al voto politico, la corsa elettorale è partita. Il lavoro sulle candidature è già a buon punto e nel Centrodestra, sondaggi alla mano, le prospettive sono più che discrete, in particolare in Lombardia, dove l'alleanza conta di fare il pieno di eletti fra le liste proporzionali e i collegi, che vedranno candidature di schieramento - da concertare quindi fra gli alleati.Forza Italia, in salute, può pensare anche alle novità, ...

Il Centrodestra sfonda quota 40% M5S fermo - Pd al minimo storico Voto - il sondaggio della svolta. I dati : Elezioni 2018. E' fatta per il Centrodestra? Quasi. Per la prima volta la coalizione di Berlusconi, Salvini, Meloni e le nuove gambe sfonda quota 40% e arriva al 40,4. È la clamorosa novità dell'ultimo sondaggio Euromedia Research Segui su affaritaliani.it

Centrodestra : guerra tra Salvini e Silvio L'ex Cav : pari al Voto? Resta Gentiloni : Bufera nel Centrodestra. Esattamente come Affaritaliani.it ha scritto nei giorni scorsi, l'alleanza tra Lega e Forza Italia vacilla. "Sospendiamo qualsiasi tavolo e incontro con Silvio Berlusconi finché non avremo spiegazioni ufficiali sul voto contrario di Forza Italia all'iter veloce per la legge Molteni che cancella lo sconto di pena per i reati gravissimi" Segui su affaritaliani.it

Bersani : 'PD arrogante : dopo Voto cambiare rapporti di forza nel centrosinistra' Video : Nella puntata di questo martedì 5 dicembre di Porta a porta su Raiuno, è intervenuto Pierluigi Bersani, membro di Articolo Uno - MDP, soggetto che domenica scorsa ha contribuito alla nascita di Liberi e Uguali. Ecco le parti salienti di quello che ha detto. Bersani parla del ruolo di Grasso e della sinistra Riguardo al ruolo del presidente del Senato Pietro Grasso, che è stato recentemente incoronato leader di Liberi e Uguali, Bersani ha detto: ...