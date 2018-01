Volley | Superlega | Civitanova espugna Trento | Modena mette ko Verona

Volley - SuperLega – 18^ giornata : Civitanova asfalta Trento e replica a Perugia - Modena risorge - Padova stupenda : Civitanova domina il big match con Trento e rimane in scia alla capolista Perugia, ieri trionfatrice su Monza. Questa è la notizia principale della 18^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile, che si è conclusa oggi. Termina un tour de force che era iniziato a Santo Stefano fatto di ben 6 turni in soli 19 giorni di calendario. I Campioni d’Italia espugnano la tana dei dolomitici che crollano dopo ...

RISULTATI Volley MASCHILE / Classifica aggiornata e diretta live score : Civitanova e Milano show! (Superlega) : RISULTATI VOLLEY MASCHILE: diretta live score dei match della 14^ giornata. E' lotta a Peugia per la prima posizione nella Classifica. Occhio al big match Trento-Lube!.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 20:26:00 GMT)

Volley - SuperLega – 18^ giornata : Civitanova asfalta Trento e replica a Perugia - Modena risorge - Padova stupenda : Civitanova domina il big match con Trento e rimane in scia alla capolista Perugia, ieri trionfatrice su Monza. Questa è la notizia principale della 18^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile che si è conclusa oggi. Termina un tour de force che era iniziato a Santo Stefano fatto di ben 6 turni in soli 19 giorni di calendario. I Campioni d’Italia espugnano la tana dei dolomitici che crollano dopo nove ...

Volley - SuperLega 2018 – 18^ giornata : big match Trento-Civitanova - la Lube per rispondere all’allungo di Perugia. Modena deve rialzarsi : Oggi si completa la 18^ giornata di SuperLega, il massimo campionato di Volley maschile che chiude il tour de force iniziano a Santo Stefano. Sei turni in appena 19 giorni di calendario, una maratona che si conclude proprio in questa domenica. Perugia ieri ha sconfitto Monza nell’anticipo e ha allungato in testa alla classifica generale: i Block Devils hanno quattro punti di vantaggio su Civitanova che oggi pomeriggio affronterà Trento ...

Volley - SuperLega 2018 : Trento-Civitanova - big match 18^ giornata. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi domenica 14 gennaio si giocherà Trento-Civitanova, big-match della 18^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Super sfida tra i dolomitici e i Campioni d’Italia, remake dell’ultima Finale scudetto vinta proprio dalla Lube. I ragazzi di coach Medei occupano il secondo posto in classifica e hanno bisogno assolutamente di vincere per rimanere in scia alla capolista Perugia che ora è distante ben ...

Volley : Superlega - la capolista Perugia espugna anche Monza : LA CRONACA DEL MATCH- Prime schermaglie e subito spettacolo in campo. La pipe di Dzavoronok ed il muro di Shoji danno il vantaggio ai padroni di casa (7-5). Diagonale stretta di Botto, Monza a +3 (9-...

Volley - SuperLega 2018 – Perugia sbanca Monza e allunga in classifica! Domani Civitanova risponderà contro Trento : Perugia ha sconfitto Monza con un netto 3-0 (25-22; 25-18; 25-20) nell’anticipo della 18^ giornata di SuperLega e allunga così in testa alla classifica generale del massimo campionato italiano di Volley maschile. Ora i Block Devils hanno quattro punti di vantaggio su Civitanova che Domani pomeriggio sarà impegnata nel big match contro Trento. I ragazzi di Lorenzo Bernardi si stanno rivelando imbattibili e non hanno avuto particolari ...

Volley : Superlega - Monza-Perugia è l'anticipo della 5a di ritorno : In diretta su RAI Sport + HD Diatec Trentino - Cucine Lube Civitanova, con Nicholas Hoag premiato UnipolSai MVP di dicembre ad inizio match. Gi Group Monza - Sir Safety Conad Perugia. Solo 2 successi ...