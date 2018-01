Volley serie B | Forlì si impone ad Ancona con un Sirri da 30 punti

Volley femminile - Serie A1 – 14^ giornata : Conegliano-Novara - botta e risposta in vetta. Scandicci batte Monza - scatto Bergamo : botta e risposta tra Conegliano e Novara nella 14^ giornata della Serie A1 di Volley femminile e dunque non cambia nulla in testa alla classifica: le Pantere conservano tre punti di vantaggio sulle Campionesse d’Italia, la coppia prende sempre più il largo nei confronti delle più immediate inseguitrici. Conegliano si è sbarazzata del fanalino di coda Filottrano con un comodo 3-0, soffrendo soltanto nel terzo set vinto poi ai vantaggi. Le ...

Risultati Volley Femminile / Classifica aggiornata - diretta live score : tutte in campo! Serie A 14^giornata : Risultati Volley Femminile: diretta live score delle partite della 14^ giornata e la Classifica della Serie A1. Conegliano e Novara attese a nuovi successi dopo la Champions League.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:49:00 GMT)

RISULTATI Volley FEMMINILE / Classifica aggiornata - diretta live score : tutte in campo! Serie A 14^giornata : RISULTATI VOLLEY FEMMINILE: diretta live score delle partite della 14^ giornata e la Classifica della Serie A1. Conegliano e Novara attese a nuovi successi dopo la Champions League.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:19:00 GMT)

Risultati Volley femminile / Classifica aggiornata - diretta live score : tutte in campo! Serie A 14^giornata : Risultati volley femminile: diretta live score delle partite della 14^ giornata e la Classifica della Serie A1. Conegliano e Novara attese a nuovi successi dopo la Champions League.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 16:48:00 GMT)

Risultati Volley maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (Serie A1 18^ giornata) : Risultati volley maschile: diretta live score dei match della 14^ giornata. E' lotta a Peugia per la prima posizione nella Classifica. Occhio al big match Trento-Lube!.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 08:13:00 GMT)

Risultati Volley femminile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (Serie A1 14^ giornata) : Risultati volley femminile: diretta live score delle partite della 14^ giornata e la Classifica della Serie A1. Conegliano e Novara attese a nuovi successi dopo la Champions League.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 06:39:00 GMT)

Volley femminile - Serie A1 2018 – Busto Arsizio batte Modena e sale al terzo posto. Diouf e i muri fanno la differenza : Busto Arsizio ha sconfitto Modena per 3-1 (25-18; 23-25; 25-18; 25-20) nell’anticipo della 14^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le Farfalle salgono momentaneamente al terzo posto in classifica in attesa dell’impegno di Scandicci contro Monza mentre le emiliane rimangono in sesta posizione, al di sotto delle attese della vigilia. Le ragazze di Mencarelli si sono imposte grazie alla solidità del muro e del servizio, cedendo ...

Volley - Serie A2 maschile : gli azzurrini del Club Italia Crai sfidano Gioia del Colle : La gara di domani sera sarà arbitrata da Rocco Brancati e Alessandro Somansino con diretta streaming su Lega Volley Channel.