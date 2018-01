Volley | nella Bunge prevale la paura | al Pala De André esulta la Revivre

Beach Volley European Tour - Pelhrimov. Polonia e Repubblica Ceca sugli scudi nella prima giornata : Polonia e Repubblica Ceca piazzano due coppie a testa già nei quarti di finale del Master Europeo di Pelhrimov che ha vissuto oggi, senza binomi italiani al via, la prima giornata di gare del tabellone principale. In campo maschile due delle coppie già ai quarti sono polacche, con Losiak/Kantor che mantengono le promesse della vigilia e Prudel/Szalankiewicz bravi a battere i vice campioni del mondo Doppler/Horst, costretti a passare dagli ...

Volley : Champions Femminile - per Conegliano seconda vittoria nella Pool B : TREVISO- L' Imoco Conegliano davanti al pubblico del PalaVerde, con qualche sofferenza di troppo, batte le ceche dell' Agel Prostejov conquistando la seconda vittoria nella Pool B, dopo quella della ...

Volley : Lube - vittoria su Milano (3-1) nella prima in casa del 2018 : ... giornata di ritorno della Regular Season è la Revivre Milano, sconfitta in quattro set (25-18, 23-25, 25-21, 25-19) e capace di dare concretamente fastidio ai vice campioni del mondo soltanto nel ...

Volley - è ancora Perugia da battaglia! Arrivano altri tre punti nella sfida con Piacenza! : Perugia " Con il cuore, con la determinazione, con la qualità dei suoi tanti campioni, con la spinta del solito fenomenale PalaEvangelisti. Con tutte queste armi la Sir Safety Conad Perugia bissa il 3-...

Volley : Superlega - nella 2a di ritorno Perugia-Verona e Civitanova-Ravenna : Fabio Soli (Allenatore Bunge Ravenna) - ' Affrontiamo un avversario che sta giocando tantissimo, ma che ha degli ottimi cambi in panchina: sono davvero pochissime le squadre al mondo che possono ...

Volley - Mondiali 2018 – Svelate le possibili avversarie dell’Italia nella seconda fase. Tutti gli abbinamenti : rischio Brasile - USA - Russia e Francia! : Sono stati specificati i dettagli mancanti sulla formula dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si svolgeranno in Italia e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Durante il sorteggio, che si è svolto a Firenze a fine novembre, non erano infatti stati svelati gli abbinamenti per la seconda fase a gironi. Diamo un’occhiata dunque a quello che sarà il cammino dell’Italia. La nostra Nazionale è stata inserita nella Pool A con Argentina, ...

Volley : Superlega - nella 1a di ritorno vincono le grandi - classifica immutata : I TABELLINI- CUCINE LUBE CIVITANOVA - TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-1 (25-18, 20-25, 25-10, 25-12) CUCINE LUBE CIVITANOVA: Christenson 4, Juantorena 21, Candellaro 13, Casadei 5, Kovar 10, ...