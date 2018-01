Volley | A2 Maschile | Girone Bianco | per Siena prova di forza a Reggio Emilia

Volley : A2 Maschile - in campo per la penultima della Regular Season : ROMA -Tra sabato 13 e domenica 14 gennaio va in scena la penultima giornata della Regular Season di A2 Maschile con ancora da assegnare i primi posti in entrambi i raggruppamenti. Nel Girone Bianco la ...

RISULTATI Volley MASCHILE/ Vincono Civitanova - Perugia - Piacenza - Ravenna e Monza : RISULTATI VOLLEY MASCHILE Serie A1: la diretta live score dei match. Vince la capolista Perugia e la Lube Civitanova . Colpi esterni per Ravenna e Monza , Piacenza piega in casa Modena.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 23:02:00 GMT)

RISULTATI Volley MASCHILE/ Classifica aggiornata e diretta live score : Trento non delude - umbri in testa! : RISULTATI VOLLEY MASCHILE : la Classifica aggiornata e la diretta live score delle partite attese oggi nella 16^ giornata di Serie A1 Superlega. umbri sempre avanti?(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 20:18:00 GMT)

Beach Volley World Tour 2018 - The Hague. April Ross torna a vincere! Lettonia a sorpresa nel maschile : Doppia sorpresa nel torneo di The Hague che ha vissuto oggi la sua fase conclusiva con il trionfo in campo femminile delle statunitensi April Ross e Alexandra Klineman, mentre il campo maschile Martins Plavins ed Edgars Tocs, al primo torneo assieme, fanno saltare il banco. Non è un torneo per i giovanissimi, quello sulla sabbia olandese, con April Ross, 35 anni, tra le donne e Martins Plavins, 32 anni, tra gli uomini che ancora una volta ...