: Volkswagen Maggiolino - Vent'anni di New Beetle - FOTO GALLERY - thexeon : Volkswagen Maggiolino - Vent'anni di New Beetle - FOTO GALLERY - MaxCroci : RT @quattroruote: Buon compleanno #NewBeetle: il #Maggiolino #Volkswagen del nuovo millennio festeggia 20 anni - dinoadduci : Volkswagen Maggiolino - Vent'anni di New Beetle - FOTO GALLERY - Norcia_Andrea : RT @quattroruote: Buon compleanno #NewBeetle: il #Maggiolino #Volkswagen del nuovo millennio festeggia 20 anni - quattroruote : Buon compleanno #NewBeetle: il #Maggiolino #Volkswagen del nuovo millennio festeggia 20 anni… -

Leggi la notizia su quattroruote

(Di domenica 14 gennaio 2018) Gennaio 1998, Salone di Detroit: lapresenta la New. Sono passatitondi da quando la prima "neoclassica" è sbarcata in una rassegna internazionale aprendo un filone, quello della reinterpretazione moderna di icone del passato, che avrebbe fatto proseliti. Prima di lei cera stata, nel 1991, la Nissan Figaro. Ma quella (oltre che limitata al Giappone e ai mercati con guida a destra) era unispirazione ideale a un design dantan, non il remake di un classico. Con la Newè nato un genere che annovera ben tre generazioni di Mini moderne, oltre alla Fiat 500, per restare in tema di reinterpretazioni dirette. Ma ha anche posto le basi per una serie di operazioni nostalgia più generiche (e quindi più vicine alla filosofia della Figaro), quali Chrysler PT Cruiser, Chevrolet HHR e in qualche modo - Lancia Thesis.Fedele alla linea. A differenza di quanto ...