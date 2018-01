Voldemort | Origins of the Heir – Un fanfilm nostrano

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - shayrapetterson : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - PaoloBianchessi : #Voldemort The origins of the heir dimostra quanto sia potente il contributo dei fan e delle piccole realtà indipen… - ManuelGiunta : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - zLayahh : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - _ChelseaH : #Voldemort: #OriginsoftheHeir | 3 motivi per guardarlo (+ 1 personaggio a cui vendere l’anima) - Telefilm Addicted -

Leggi la notizia su planetmobileitalia

(Di domenica 14 gennaio 2018) Il 13 gennaio è uscito su YouTube ilsu, approvato dalla Warner e interamente italiano, che amplia la storia del mondo di Harry Potter. Cos’è “of the” Con un budget di appena 15.000€ “of the” si impone sulla piattaforma video YouTube comeitaliano prodotto dalla “Tryangle” e tributo al mondo di Harry Potter, con protagonista, il signore oscuro. Il film è stato approvato dalla Warner Bros, deliberando l’utilizzo dei nomi e dei luoghi del maghetto più famoso al Mondo Harry Potter. Il film si impone come dark fantasy, recitato in inglese e sottotitolato in varie lingue, dal cuore tutto, diretto da Gianmaria Pezzato e con Stefano Prestia come produttore esecutivo e attori interamente italiani. Il teaser trailer pubblicato su Facebook e Youtube a ...