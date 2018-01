VINCENZO MONTELLA Secondo ko di fila per il nuovo allenatore del Siviglia in Liga

Liga - Alaves-Siviglia 1-0 : altra sconfitta per VINCENZO Montella. GOL E HIGHLIGHTS : Dopo il derby perso 5-3 contro il Betis, il Siviglia rimedia un'altra sconfitta in campionato. Vincenzo Montella non riesce ad ottenere i primi punti in Liga sul campo dell'Alaves. I padroni di casa ...

VINCENZO MONTELLA lancia frecciatine al Milan : Vincenzo Montella è rimasto senza panchina per un mese. Poi a sorpresa per lui si è aperta la strada del Siviglia. L’ex allenatore del Milan non ci ha pensato due volte. “Ringrazio la società per avermi offerto questa grande occasione” ha dichiarato…Continua a leggere →

VINCENZO MONTELLA - accordo di massima per la panchina del Siviglia : c'è l'accordo con il Milan : Il Siviglia ha confermato in un comunicato di avere raggiunto un 'accordo di massima' con Vincenzo Montella. Domani il tecnico sarà a Milano per firmare la risoluzione del contratto con il Milan, ...

VINCENZO MONTELLA sarà il nuovo allenatore del Siviglia : La dirigenza del Siviglia ha comunicato di aver raggiunto un principio di accordo con l’ex allenatore del Milan Vincenzo Montella: il suo ingaggio con il club — attualmente quinto nella Liga spagnola — non è ancora ufficiale a tutti gli The post Vincenzo Montella sarà il nuovo allenatore del Siviglia appeared first on Il Post.

VINCENZO MONTELLA - il Siviglia sulla sua panchina : Potrebbe essere nella Liga la prossima panchina di Vincenzo Montella . L'allenatore campano è stato infatti contattato dal Siviglia dopo l'esonero di Eduardo Berizzo. Nella lista della dirigenza ...

Crisi Milan : chiude VINCENZO MONTELLA - apre Gennaro Gattuso : Una decisione già accarezzata mesi fa, ma poi sempre scartata, per la convinzione che la svolta alla fine sarebbe arrivata e per non sancire di fronte agli occhi del mondo il fallimento di un ...

Striscia la Notizia - Tapiro d'oro per VINCENZO Montella : finita l'esperienza di Vincenzo Montella sulla panchina del Milan . Il tecnico rossonero saluta la squadra con cui ha vinto una SuperCoppa italiana e un piazzamento in Europa League dopo un lungo ...

Striscia la notizia/ Tapiro d'oro a VINCENZO MONTELLA dopo l'esonero : è sempre colpa dell'allenatore! : Striscia la notizia va in onda oggi, lunedì 27 novembre, alle 20.40 su Canale 5. In studio Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio affiancati dalle veline, Shaila e Mikaela.(Pubblicato il Mon, 27 Nov 2017 18:05:00 GMT)