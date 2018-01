Video di Un anno da non dimenticare di Ligabue su Rai1 il 13 gennaio tra tour e backstage

KASIA SMUTNIAK/ Video : "Italiani strani - hanno senso di appartenenza solo ai Mondiali" (Che tempo che fa) : Video, KASIA SMUTNIAK, ospite a Che tempo che fa, si lascia andare ad alcuni giudizi critici sugli italiani e sul loro modo di affrontare la vita di tutti i giorni.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 10:03:00 GMT)

Stankovic - Davids - Desailly : colpi di 'riparazione' che hanno scritto la storia Video : Esistono soltanto due modi per acquistare un grande calciatore: il primo è quello di mettere sul piatto una grossa offerta economica per battere la concorrenza. Il secondo è quello di puntare su un talento semisconosciuto e comprenderne le doti prima degli altri. Nella storia del calcio italiano sono state fatte entrambe le cose, anche quando è stato possibile intervenire sul mercato in corso d'opera. Altri tempi, altre disponibilita' economiche ...

WhatsApp : Video e note audio supereranno i messaggi scritti. Ecco perché Video : I sistemi di messaggistica istantanea sono oramai diventati uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti #Smartphone: lo dimostra il fatto che la maggior parte dei clienti dell'aziende di telefonia mobile ricercano sempre offerte riguardanti giga in promozione, questo significa che utilizzano i dispositivi per navigare su internet, in particolar modo per i social network e appunto, per i sistemi di messaggistica istantanea. Le funzioni ...

Sanremo 2018 : ecco quanto guadagneranno Claudio Baglioni - Hunziker e Favino Video : Tra poco meno di tre settimane andra' in onda su Rai Uno la 68esima edizione del Festival della canzone italiana [Video]. Naturalmente la kermesse canora più rappresentativa del nostro Paese si terra' come sempre nel prestigioso Teatro Ariston di Sanremo, in Liguria. Da alcuni giorni sono stati resi i nomi dei tre conduttori: #Claudio Baglioni, che ricopre anche il ruolo di Direttore Artistico, la showgirl svizzera #Michelle Hunziker e l'attore ...

CHIESA DISTRUTTA PER UNA MINIERA DI CARBONE/ Video - si oppone solo Greenpeace : le ruspe non hanno pietà : Una storica CHIESA tedesca risalente alal fine del XIX secolo è stata rasa al suolo nonostante le proteste dei cittadini per allargare una MINIERA di CARBONE, ecco le immagini(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:10:00 GMT)

Un anno di sfide : luci ed ombre di 18 Videogame del 2017 : Breve guida ai giochi più rilevanti degli ultimi mesi. Dai grandi blockbuster ai titoli indipendenti, per sapere cosa giocare, cosa regalare e cosa evitare

Gli uccelli sanno comunicare il loro disgusto. Ecco come in questo Video : Un gruppo di scienziati guidato dall’università di Cambridge ha osservato e filmato il comportamento di alcuni uccelli durante il pasto, rilevando che tra questi animali le capacità di imparare gli uni dagli altri sono davvero sorprendenti. Lo studio, appena pubblicato su Nature Ecology and Evolution, prevedeva di ingannare alcuni esemplari di cinciallegra, servendo loro dei bocconi dal sapore sgradevole. Gli animali, hanno notato i ricercatori, ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme?/ Video - la coppia come marito e moglie - arriva anche il cucciolo : Luca Onestini e Ivana Mrazova, i due ex gieffini stanno insieme oppure no? Riccardo Signoretti critica la coppia a Pomeriggio 5 e l'ex tronista risponde per le rime, ecco le ultime.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 20:10:00 GMT)

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA STANNO INSIEME?/ Video - la coppia come marito e moglie - prove di convivenza? : LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA, i due ex gieffini STANNO insieme oppure no? Riccardo Signoretti critica la coppia a Pomeriggio 5 e l'ex tronista risponde per le rime, ecco le ultime.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:46:00 GMT)

WhatsApp - ecco perché Video e audio supereranno i messaggi scritti : WhatsApp si prepara al lancio delle note video. La nuova funzione permetterà di registrare brevi filmati e di inviarli in chat. Secondo il Wall Street Journal i prossimi utenti digitali saranno persone tra le meno istruite al mondo, che andranno online per la prima volta grazie agli smartphone di fascia bassa e ad app intuitive che consentiranno di navigare nonostante la scarsa alfabetizzazione...

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme? / Video - la coppia a cena con Francesco Monte : Luca Onestini e Ivana Mrazova, i due ex gieffini stanno insieme oppure no? Riccardo Signoretti critica la coppia a Pomeriggio 5 e l'ex tronista risponde per le rime, ecco le ultime.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 16:19:00 GMT)

Un anno di sfide : luci ed ombre di 18 Videogame del 2017 : Breve guida ai giochi più rilevanti degli ultimi mesi. Dai grandi blockbuster ai titoli indipendenti, per sapere cosa giocare, cosa regalare e cosa evitare

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA STANNO INSIEME? / Video - parla la misteriosa fan : la sua delusione : LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA, i due ex gieffini STANNO insieme oppure no? Riccardo Signoretti critica la coppia a Pomeriggio 5 e l'ex tronista risponde per le rime, ecco le ultime.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:58:00 GMT)

Gli uccelli sanno comunicare il loro disgusto. Ecco come in questo Video : Un gruppo di scienziati guidato dall’università di Cambridge ha osservato e filmato il comportamento di alcuni uccelli durante il pasto, rilevando che tra questi animali le capacità di imparare gli uni dagli altri sono davvero sorprendenti. Lo studio, appena pubblicato su Nature Ecology and Evolution, prevedeva di ingannare alcuni esemplari di cinciallegra, servendo loro dei bocconi dal sapore sgradevole. Gli animali, hanno notato i ricercatori, ...