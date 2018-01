Usa | Trump mantiene il programma Dreamers “fino a ulteriore comunicazione”

Media Usa : "Trump pagò 10mila dollari per incontro con una pornostar" - : Secondo il Daily Beast , il tycoon offrì denaro a Jessica Drake per un appuntamento dopo averla baciata contro la sua volontà. La donna avrebbe firmato un accordo che le vieta di raccontare l'episodio.

L’Africa a Trump : «Chiedi scUsa : commenti razzisti e oltraggiosi» : Durissima presa di posizione dell’Unione che riunisce 55 Stati del continenteIl presidente nega di aver usato il termine «shithole countries». Ma viene smentito

I Paesi africani a Trump : “Chieda scUsa” : Donald Trump si scusi con tutti gli africani per le parole «spiacevoli» usate nei confronti di Stati come Haiti, El Salvador e delle nazioni africane, definiti «Paesi di m...». A chiederlo è l’Unione Africana, che ha espresso «shock, sconcerto e indignazione» per le parole pronunciate dal presidente americano. «La missione dell’Unione Africana negl...

La riforma Trump fa correre l'auto Fca investe un miliardo negli Usa : Ma se Trump e l'economia Usa sorridono, a preoccuparsi è invece il Messico che nel 2020 vedrà trasferire da Saltillo al Michigan la produzione del Ram Heavy Duty. Marchionne, di fatto, mette fin da ...

Amref Usa l'ironia : "Trump indecoroso - noi di cessi ci occupiamo tutti i giorni" : Il Direttore di Amref Italia - parte della rete Amref, la più grande organizzazione che si occupa di salute in Africa - ha attaccato le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e lo ha invitato a rivedere...

