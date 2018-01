Usa | Donald Trump ci ripensa | “Il programma a favore dei giovani immigrati sarà riesumato”

Jessica Drake : 'Donald Trump ha pagato il mio silenzio'. Nuova attrice a luci rosse accUsa presidente Usa : Jessica Drake: 'Donald Trump ha pagato il mio silenzio'. Nuova attrice a luci rosse accusa presidente Usa ROMA Un'altra pornostar accusa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump . Questa volta si ...

Insulti razzisti - 54 Paesi africani contro Donald Trump : "Si deve scUsare" : Gli ambasciatori dei Paesi africani alle Nazioni Unire hanno chiesto al presidente americano Donald Trump di "ritrattare" e "scusarsi" per le sue dichiarazioni "razziste e xenofobe" sui...

Donald Trump - il presidente Usa insulta gli immigrati : “Basta gente da Africa - El Salvador e Haiti. Sono cesso di Paesi” : Haiti, El Salvador e alcuni Stati Africani Sono “paesi di merda”. E quindi gli Usa dovrebbero smetterla di accogliere immigrati dai quei posti. Gli insulti del presidente Donald Trump Sono volati all’interno dello Studio Ovale davanti ad alcuni membri del Congresso, come raccontano – senza essere smentiti dalla Casa Bianca – alcuni media americani. A parlamentari e senatori che gli chiedevano di riconsiderare la ...

Primitivo dalla Puglia agli Usa. Donald pazzo per il rosso (che non ha mai assaggiato) : In Italia gli spiritosoni si stanno già sbizzarendo: e quale vino potrebbe piacere a uno come Trump se non il Primitivo, lui che non ha proprio la fama di un uomo evoluto? Ah ah. Però il vino pugliese è davvero tra i preferiti del presidente Usa, che ne ha ordinato 720 casse da sei bottiglie all'azienda Chiaromonte di Acquaviva delle Fonti, nel territorio della doc Gioia del Colle: un totale di 4320 bottiglie, un affare che ha fruttato da ...

McDonald’s prova a Usare carne fresca negli hamburger : La progressiva tendenza di McDonald’s verso le proposte gourmet è ormai più che evidente. In Italia, nel corso degli ultimi anni, abbiamo assistito alle più svariate collaborazioni con chef ed esperti di cucina, da quella con lo chef Gualtiero Marchesi alla più recente con Joe Bastianich, per arrivare fino ai panini preparati con gli ingredienti simbolo delle diverse regioni nostrane. negli Stati Uniti, però, il colosso del fast food ha ...

Steve Bannon si è “scUsato” per le sue critiche al figlio di Donald Trump contenute nel libro “Fire and Fury” : Steve Bannon, ex capo stratega di Donald Trump allontanato dalla Casa Bianca lo scorso agosto, ha pubblicato una dichiarazione in cui cerca di giustificare i commenti molte critici nei confronti del figlio maggiore di Trump, Donald Trump Jr., che gli The post Steve Bannon si è “scusato” per le sue critiche al figlio di Donald Trump contenute nel libro “Fire and Fury” appeared first on Il Post.

Usa - Donald Trump lancia la guerra alla legalizzazione della marijuana : ... Colorado, Washington, Oregon, Alaska, Nevada e California, che dal 1 gennaio ha lanciato ufficialmente il mercato più grande al mondo. Ed entro la fine dell'anno dovrebbero aggiungersi alla lista ...

Usa - Donald Trump lancia la guerra alla legalizzazione della marijuana (mentre il Russiagate infuria di nuovo) : No free marijuana. Donald Trump infrange i stupefacenti sogni degli statunitensi – che hanno legalizzato l’uso ricreativo della cannabis in sei stati con i referendum votati proprio nella stessa tornata che ha portato il tycoon alla Casa Bianca – con una vera guerra. Dopo che il Capodanno è partito in California con la nuova legge l’amministrazione repubblicana, secondo il Wall Street Journale, attraverso il ministro della ...

Una stazione ferroviaria a GerUsalemme sarà intitolata a Donald Trump : Il ministro dei Trasporti israeliano Yisrael Katz ha annunciato che intende intitolare una stazione ferroviaria che verrà costruita nel centro di Gerusalemme al presidente americano Donald Trump. «Il muro del pianto è il luogo più sacro per gli ebrei», ha The post Una stazione ferroviaria a Gerusalemme sarà intitolata a Donald Trump appeared first on Il Post.

Vaticano - Papa Francesco contro Donald Trump e Israele : 'GerUsalemme - capitale di due Stati' : ... Papa Francesco ha parlato anche di Gerusalemme, la capitale contesa e la città in cui Donald Trump ha deciso di spostare l'ambasciata statunitense, facendo insorgere il mondo arabo. Il Pontefice, di ...

La disfatta di GerUsalemme : Donald Trump ha tutto il mondo contro : Una vera disfatta per il Presidente americano che deve fare i conti con un mondo che ora come ora gli rema contro. Non sono mancati i Paesi che, in tutto ciò, hanno voluto astenersi dal voto come il ...

GerUsalemme - Donald Trump trasforma in quaresima l’Avvento di Papa Francesco : L'avvento quest'anno si è sdoppiato, sul sacro proscenio di Gerusalemme, annunciando la nascita di due capitali: plateali e fatali. Sovrapponendo e scambiando paesaggi e personaggi, calendari liturgici e politici, l'angelo Gabriele e l'apprendista stregone, stella cometa e stella di Davide, magi persiani e redivivi sultani, eredi sauditi e connubi inauditi, lo zar e lo zio Sam.Calando in loco novità dirompenti ma distanziandosi non ...

Donald Trump accUsa la Cina di furto di tecnologia : Prevale la linea dura nell’amministrazione Trump. Le relazioni tra Stati Uniti d’America e Cina subiranno “maggiori pressioni e sfide”. A determinarlo la decisione del presidente di assegnare a Pechino l’etichetta di “rivale” nel suo primo rapporto sulla sicurezza nazionale. La…Continua a leggere →