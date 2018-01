Uomini e Donne Puntata di Oggi 15 gennaio 2018 | Lorenzo conteso da Nilufar e Sara

: RT @khaliyamaslov: adesso vado anche io ad uomini e donne, divento sponsor di fittea, divento modella e seguo le orme di giorgia cardarulo… - kaythengdr : RT @khaliyamaslov: adesso vado anche io ad uomini e donne, divento sponsor di fittea, divento modella e seguo le orme di giorgia cardarulo… - sofy1444 : RT @aliceinfelice: cameron dallas che fa uno shooting a milano e bacia la persona più fastidiosa che sia mai passata per uomini e donne è i… - meIissaprice : RT @khaliyamaslov: adesso vado anche io ad uomini e donne, divento sponsor di fittea, divento modella e seguo le orme di giorgia cardarulo… - LamoglieCarmine : RT @nzingaretti: Parte la grande avventura della lista civica #Zingaretti. Grazie a tante donne e uomini della società civile che in questi… - mynameisale_ : Con tutte le ragazze che ci sono a Milano proprio con la corteggiatrice di uomini e donne Cameron doveva baciarsi -

Leggi la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 14 gennaio 2018)sia dache da. Il meccanico però non si è dichiarato per nessuna delle due. Gianluca tornese si dichiara per la Addati. Emanuele conquista la Affi Fella.in esterna denigra Francesco. L’esterna termina male e in studio Tina attacca la tronista. In studio entrano i quattro tronisti, Paolo,Nicolò. Perentrano i seguenti corteggiatori portati in esterna:, Luigi, Manuele. Mentre consono usciti Giacomo e Gianluca. Tina Cipollari interviene per fare una battuta su Tornese, ex corteggiatore di Valentina Dallari. Scopriamo attraverso il video che l’esterna tra la tronista con gli occhi azzurri e Francesco non è andata affatto bene. I due trascorrono del tempo al cinema. Successivamente parlano su di un divano. La Addati lo trova molto finto e critica il fatto che si faccia truccare. Il ...