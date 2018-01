"Una volta mettevano le bombe - oggi fanno i dossier - i ricatti - le rivelazioni ad orologeria" : "Da quando sono diventato padre, ho scoperto una dimensione dell'esistenza che non ha niente a che fare con il racconto: potrei stare per ore fermo a guardare il miracolo delle mie due figlie gemelle che giocano". Carlo Lucarelli ha cinquantotto anni e – dal giorno in cui pubblicò il suo primo libro nel 1990 (Carta Bianca) – non ha fatto altro che narrare storie, calandosi nell'Italia delle stragi e della violenza politica ...

Australian Open - Roger Federer : “Una pazza avventura - da Campione in carica”. Rafa Nadal : “Prima volta senza tornei”. Djokovic : “Tento il nuovo servizio” : Domani scatterà l’Australian Open, primo Slam della stagione di tennis. Temperature bollenti sul cemento di Melbourne, alla vigilia hanno parlato i grandi favoriti. Roger Federer: “E’ meraviglioso ed eccitante tornare a Melbourne dove l’anno scorso il mio percorso è stato una favola. Una pazza avventura. Ed è bello presentarsi da Campione in carica, ormai credo di avere l’esperienza per gestire la situazione nel ...

Le Olimpiadi invernali di Una volta : Grandi fotografie dalle prime di Chamonix fino alle ultime di Sochi The post Le Olimpiadi invernali di una volta appeared first on Il Post.

Grasso : nel Lazio Zingaretti può dare svolta a sinistra - nessUna fiducia nel Pd : "Nicola Zingaretti può dare una svolta a sinistra" la ha detto Pietro Grasso tornando sul suo appoggio dato alla candidatura del presidente della regione per un secondo mandato. Grasso ha anche replicato a Renzi: "Il voto a Liberi e Uguali è il voto ai valori e ai principi della sinistra" ha detto rispondendo al segretario dem che ha sostenuto che il voto al suo partito è un voto ...

Elezioni - Grasso apre a Zingaretti 'Nel Lazio può dare Una svolta'. E ribadisce il no al Pd in Lombardia : 'I voti al Pd li ha levati Renzi quando ha cambiato la sua politica. Noi cerchiamo di recuperare i voti persi da Renzi, di chi non va più a votare, di chi per rabbia ha votato per i 5 stelle. ...

Elezioni - Grasso ribadisce la rottura con il Pd in Lombardia. 'Ma nel lazio Zingaretti può dare Una svolta' : 'Non sono un uomo solo al comando, sono convinto che la politica non possa essere fatta così. Io sono a capo di un gruppo dove c'è un pluralismo. Ho ottimi rapporti con tutti e pure con D'Alema'. 'Il ...

Una svolta che serviva : I tre principali Paesi Ue vanno nella stessa direzione: rilanciare l'Europa con un'avanguardia di Paesi basata sulla volontà politica e aperta a tutti coloro che vogliano essere nel gruppo di testa. ...

C’è Posta per Te 2018 al via. Maria De Filippi : «Per la prima volta dopo tanti anni Una storia mi ha messo in difficoltà» – Ospiti e foto : C'è Posta Per Te - prima puntata Nel sabato sera di Canale 5 sta per tornare C’è Posta per Te. L’ormai storico people show condotto da Maria De Filippi, che ha raggiunto la sua ventunesima edizione e ha ampiamente sfondato il muro delle duecento puntate, sarà trasmesso a partire da domani in prime time. Invariato il meccanismo, ormai collaudato: storie di persone comuni che mandano un messaggio a parenti o ad amici per ...

CMDB Ancora Una volta accanto a Renato Accorinti : Abbiamo avuto modo di vedere, in questi anni, come sia necessario abitare i luoghi della decisione politica e come il lavoro delle nostre consigliere sia stato importante per aprire spiragli di ...

ExoMars vieta ai cosmonauti di volare su Marte più di Una volta nella vita - : Il pericolo principale è l'alto livello di radiazioni legate all'irraggiamento spaziale, si afferma in un articolo pubblicato sulla rivista Icarus. L'alto livello di radiazioni è considerato uno dei ...

C’era Una volta in India un principe gay : Mantenendo una promessa di quasi dieci anni fa, Manvendra Singh Gohil ha inaugurato un centro di accoglienza lgbt nei giardini del palazzo di famiglia. Leggi

La BCE preannuncia Una svolta restrittiva. L'euro ringrazia : Le prospettive di un inasprimento della politica monetaria in Eurozona continuano a sostenere L'euro, che si conferma in rialzo sul dollaro con una variazione dello 0,76%

La BCE preannuncia Una svolta restrittiva. L'euro ringrazia : Queste parole sono state lette dal mercato come l' intenzione di iniziare a ridurre drasticamente il vasto piano di stimoli all'economia messo in campo dalla Banca Centrale negli ultimi anni .

La BCE preannuncia Una svolta restrittiva. L'euro ringrazia : Queste parole sono state lette dal mercato come l' intenzione di iniziare a ridurre drasticamente il vasto piano di stimoli all'economia messo in campo dalla Banca Centrale negli ultimi anni .