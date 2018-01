Un filmato per raccontare la vita del figlio scomparso troppo presto

Pubblicato il filmato di apertura di Sword Art Online : Fatal Bullet : L'ibrido tra sparatutto in terza persona e JRPG di Bandai Namco, Sword Art Online: Fatal Bullet, torna oggi protagonista dopo il trailer che vi abbiamo proposto qualche giorno fa dedicato alla storia, alle principali funzionalità di gioco e agli scenari.Infatti, come segnala Dualshockers, è stato Pubblicato in rete il filmato di apertura di Sword Art Online: Fatal Bullet che ci permette di dare uno sguardo al cast dei personaggi:Che ne dite?Read ...

Ostia - filmato mentre prende mazzette / Ex dirigente Municipio e due imprenditori arrestati per corruzione : Ostia, filmato mentre prende mazzette: ex dirigente Municipio e due imprenditori arrestati per corruzione. Le ultime notizie sull'inchiesta "Regali di cemento" e gli aggiornamenti(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 16:30:00 GMT)

Dissidia Final Fantasy NT : Square Enix ci mostra il filmato di apertura : Ultimamente Square Enix sta mostrando molto materiale relativo al suo Dissidia Final Fantasy NT, il titolo con protagonisti i più celebri personaggi della famosissima serie di Final Fantasy che sbarcherà il 30 gennaio su PlayStation 4.Dopo il video dedicato ai personaggi di Materia e Spiritus, oggi, grazie alla segnalazione di Dualshockers possiamo dare uno sguardo al filmato di apertura di Dissidia Final Fantasy NT, condiviso da Square Enix in ...

Nuovo filmato di gameplay per Xenoblade Chronicles 2 : Xenoblade Chronicles 2 è un altra esclusiva di peso per Nintendo Switch che tra pochissimo andrà ad arricchire il catalogo di giochi dell'apprezzata console della Grande N.Manca ormai poco all'arrivo del gioco e, in vista del lancio, GoNintendo ci segnala un Nuovo filmato di gameplay che ci permette di dare un'occhiata approfondita alla nuova avventura targata Monolith, vista in azione nel trailer dedicato alla storia che vi abbiamo riportato ...

Ragazza suicida per video hard. Parla la madre. Trovato il filmato : Barbara Deriu, la madre di Michela, la barista di 22 anni di Porto Torres morta suicida a La Maddalena, si dichiara fiduciosa del lavoro degli investigatori. Per il legale della famiglia il cerchio dei responsabili si può allargare. All'esame degli inquirenti tablet, pc e cellulari sequestrati ai 3 indagati

Le Iene - Selvaggia Lucarelli critica il filmato sull'esperimento SOX : "Narrazione inesatta e sensazionalistica" : Le Iene ricascano nella trappola del sensazionalismo e dell'allarmismo (l'ultimo caso in ordine di tempo è stato il polverone Blue Whale sollevato dai servizi di Matteo Viviani). Selvaggia Lucarelli, attraverso il proprio profilo Facebook, ha criticato il filmato riguardante l'esperimento SOX del Gran Sasso, realizzato da Nadia Toffa, andato in onda durante la puntata de Le Iene Show di due giorni fa, martedì 21 novembre 2017, su Italia ...

Kingdom Come Deliverance : un filmato ci spiega i vari modi per terminare una missione : Mentre le ultime notizie relative a Kingdom Come Deliverance ci parlavo della Limited Collectors Edition e della Special Edition, ecco che in rete compare un interessante filmato dedicato a un'interessante feature che sarà presente nel gioco.Infatti, Come segnalato da DSOGaming, nel nuovo video di Kingdom Come Deliverance ci viene spiegato Come portare a termine le missioni in vari modi. Nello specifico, il filmato ci mostra una missione ...

Rocket League per Switch : un filmato ci mostra le auto esclusive dedicate a Mario - Luigi e Samus di Metroid : Il popolare Rocket League è finalmente sbarcato anche su Nintendo Switch e, proprio nella giornata di oggi, vi abbiamo riportato alcuni dettagli tecnici condivisi dal team di sviluppo che, nello specifico, riguardavano le risoluzioni delle modalità dock e portatile.Per chi non lo sapesse, la versione Switch di Rocket League presenta alcuni contenuti esclusivi, ovvero delle Battle Car a tema Mario, Luigi e Samus chiamate Mario NSR, Luigi NSR e ...

"Stupro filmato con il telefonino" - scarcerati i due giovani : per la difesa era consenziente : Il Tribunale della Libertà di Bologna ha scarcerato i due ragazzi arrestati a fine ottobre con l'accusa di aver violentato e filmato con il...

Giancarlo Magalli / Il conduttore senza veli e coperto d'oro : spunta il filmato a "luci rosse" : Giancarlo Magalli, il noto conduttore senza veli e coperto d'oro: spunta il filmato a "luci rosse", mostrato nel corso della puntata di Sabato Italiano(Pubblicato il Thu, 02 Nov 2017 16:45:00 GMT)

LEGO Marvel Super Heroes 2 : il nuovo filmato è dedicato a Thor : Ragnarok : Warner Bros. Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo filmato di LEGO Marvel Super Heroes 2 che presenta un gameplay ispirato all'ultimo film di Marvel Studio Thor: Ragnarok in uscita nella sale il 3 novembre. Nel filmato i fan possono dare un'occhiata a Thor che indossa il suo famoso elmo mentre Hulk mostra la sua tenuta da gladiatore, nonché a molti altri familiari personaggi del film come Odino, Loki, Heimdall e Surtur, comprese ...

Wolfenstein II : The New Colossus : un filmato mostra i particolari stratagemmi per evitare la censura in Germania : L'argomento della censura nei videogiochi è sempre molto delicato e attuale, di poco fa è la notizia del possibile "divieto" di PlayerUnknown's Battlegrounds in Cina, poiché il titolo è ritenuto molto violento, ma, ovviamente, non va dimenticato il "caso" di Wolfenstein II: The New Colossus in Germania.La Germania è molto sensibile riguardo gli eventi della Seconda Guerra Mondiale, l'articolo 86 del codice penale punisce l'uso della simbologia ...