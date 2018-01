Ultimo anno per 37 sindaci | il 2018 sarà boom delle fusioni?

Foto primi adesivi WhatsApp con Ultimo aggiornamento (bruttissimi) : quando arriveranno : L'attesa per i nuovi adesivi WhatsApp sta terminando: un nuovo aggiornamento beta pensato per dispositivi Android è già stato reso disponibile e possiede tracce concrete degli sticker che l'applicazione prenderà in prestito da Facebook. Peccato solo si tratti forse del pacchetto più brutto in assoluto e forse anche meno utilizzato. Vediamo nello specifico quali sono e i probabili tempi in cui questi approderanno sulla versione stabile per il ...

Immaturi la serie - prima puntata su Canale 5 : si torna tutti a scuola per l'Ultimo anno di liceo : Sarò possibile vedere la diretta e le repliche in streaming aul sito ufficiale di Video Mediaset . Il cast e le curiosità di Immaturi la serie Ricky Memphis è ancora Lorenzo, irriducibile ...

Pakistan - bambina rapita - stuprata e uccisa da uno sconosciuto. 12 casi solo nell’Ultimo anno - scontri tra folla e polizia : Una bambina è stata rapita, stuprata e uccisa da uno sconosciuto in Pakistan, nella provincia del Punjab. Il ritrovamento del suo cadavere ha scatenato la reazione della folla, che si è scontrata con le forze di polizia di Kasur, la città dove abitava la piccola. Le proteste hanno provocato la morte di almeno due manifestanti morti e cinque feriti. La bimba, si è appreso, era scomparsa il 4 gennaio scorso, quando si stava recando ad una lezione ...

Maria De Filippi e Stefano De Martino hanno litigato? L'Ultimo gossip spiazza tutti : Maria De Filippi e Stefano De Martino hanno litigato? Si sta mormorando da un po' di una possibile discussione avvenuta tra i due; una discussione che è stata rimbalzata da un sito di gossip a un altro e che sta facendo molto rumore. Ma è possibile che sia un rumore da niente. Magari nulla di tutto ciò è accaduto e fra conduttrice e ballerino c'è sempre un grande affetto a legarli. Succede spesso che, quando uno o più personaggi pubblici sono al ...

Caldo record a Roma - la minima più alta dell’Ultimo secolo : “Questi fenomeni saranno sempre più frequenti” : Caldo record ovunque in Italia, con delle temperature che sembravano più autunnali che invernali. A Roma la minima registrata dall’Osservatorio Meteo del Collegio Romano nella notte e’ stata di 15,4 gradi. “Un vero e proprio record che non avveniva da quasi un secolo – spiega la meteorologa Franca Mangianti presidente dell’Associazione Bernacca e per 40 anni responsabile dell’Osservatorio Meteorologico del ...

Marina Ripa di Meana/ Il presagio prima della morte : "Questo è il mio Ultimo compleanno" : Marina Ripa di Meana, il suicidio meditato dopo la diagnosi di cancro. Fu una telefonata dell'oncologo Umberto Veronesi a farle cambiare idea.

Scatta Fca (+8 - 3%) - il mercato aspetta i "botti" dell'Ultimo anno di Marchionne : Pierluigi Bonora Le azioni Fca hanno iniziato il 2018, ultimo anno con Sergio Marchionne al volante del gruppo, volando a livelli record: +8,36% a Milano (16,85 euro) e +5,84% a New York (20,31 ...

Ginnastica - Elisa Iorio cambia società. La Campionessa d’Italia alla Vis Academy - Ultimo anno da junior : Elisa Iorio ha deciso di cambiare la propria società. La Campionessa d’Italia nel concorso generale ha infatti lasciato la Panaro Modena e si è tesserata per la Vis Academy di Sassuolo. Un ritorno a casa per la classe 2003, una delle più grandi promesse della Ginnastica artistica italiana: come riporta la Gazzetta di Modena, l’azzurrina aveva mosso qui i propri passi sotto la guida di Linda Balugani, Luciana Menziani e Marcello ...

Capodanno a Roma : eventi - feste e trasporti nella notte dell'Ultimo dell'anno : Cuore della notte di San Silvestro sarà senza dubbio il Circo Massimo che ospiterà la Festa di Roma, evento che per tutto il primo giorno dell'anno illuminerà di spettacoli, giochi e luci le strade ...

L'anno giallazzurro Febbraio - il Latina perde in casa il suo Ultimo derby in B : Il Frosinone vince il derby contro i pontini. Al "Francioni", un calcio di rigore messo a segno da Federico Dionisi concede la vittoria ai ciociari. Non si tratta di un derby qualsiasi ma dell'ultimo ...

SERGIO SYLVESTRE/ Video - "Dedico il mio Ultimo album a mio padre - glielo devo" (Capodanno in Musica) : Video, SERGIO SYLVESTRE racconta come è andato il suo ultimo anno, dove, purtroppo, ha perduto il padre. Per questo l'ultimo album è interamente dedicato a lui. (Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 11:00:00 GMT)

Spoleto si prepara all'Ultimo dell'anno tra spettacoli è ordinanze anti fuochi d'artificio : E ora sbarca in Italia, a Spoleto.mDanny Rose è una società specializzata nell'ideazione e realizzazione di grandi spettacoli audiovisivi, esperienze immersive multimediali e pionieristiche nello ...

AL BANO E ROMINA POWER / A marzo l’Ultimo tour insieme (L’anno che verrà) : Al BANO e ROMINA POWER protagonisti nei festeggiamenti di San Silvestro su Rai 1 a Maratea. Per la coppia a marzo ci sarà l’ultimo tour a conclusione di una impareggiabile carriera.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 08:02:00 GMT)

Capodanno : Ultimo senza insetti a tavola : ROMA, 30 DIC - Sarà l'ultimo cenone senza insetti sulle tavole degli italiani con l'entrata in vigore dal 1 gennaio del nuovo regolamento europeo sui "novel food", ma arriverà anche l'etichetta ...