Tutti i soldi del mondo | Mark Wahlberg dona 1 | 5 milioni di dollari a TimesUp in nome di

«Tutti i soldi del mondo» : Mark Wahlberg dona i suoi 1 - 5 milioni all’associazione antimolestie : La notizia è rimbalzata un po’ ovunque, in America come nel mondo: Mark Wahlberg e Michelle Williams avrebbero percepito somme diverse per il reshoot di Tutti i soldi del mondo, il nuovo film di Ridley Scott ormai orfano di Kevin Spacey. Per la precisione, Wahlberg avrebbe intascato l’astronomica cifra di 1,5 milioni contro gli 80 dollari giornalieri previsti per le prestazioni della Williams. Una disparità che ha fatto rumore e che ...

Tutti I SOLDI DEL MONDO/ Il "radiodramma" dove emerge Michelle Williams : Nonostante il potenziale di prim'ordine, il film di Ridley Scott sembra mancare di piglio narrativo e pare esser fatto quasi solo di parole e di attori.

Mark Wahlberg dona il compenso dei reshoot di Tutti i soldi del Mondo alla #Timesup : Mark Wahlberg donerà, a nome di Michelle Williams, il milione e mezzo che ha guadagnato dai reshoot di Tutti i soldi del Mondo

Tutti i soldi del mondo : Mark Wahlberg pagato di più perché non voleva lavorare con Plummer : Si arricchisce di nuovi dettagli la vicenda legata a Tutti soldi del mondo e alle riprese aggiuntive retribuite in maniera così diversa...

«Tutti i soldi del mondo» : perché Michelle Williams è stata pagata meno di Wahlberg? : Quando Ridley Scott ha dichiarato di voler rigirare le scene di Tutti i soldi del mondo per «cancellare» Kevin Spacey accusato di molestie, tutti gli attori e la troupe si sono resi disponibili. Poco importava il preavviso ravvicinato, il fatto che fossero impegnati su altri set e di doversi spostare da un capo all’altro del mondo: avrebbero fatto di tutto pur di esaudire la richiesta del regista e lasciar passare un messaggio importante. ...

Mark Wahlberg ha ricevuto un compenso quasi 1000 volte superiore a quello di Michelle Williams in Tutti i soldi del mondo : Un' altra bufera si scaglia contro il film All the Money in the World del regista Ridley Scott. A far discutere stavolta, sono i diversi compensi riservati agli attori. Mark Wahlberg, avrebbe ricevuto ...

Recensione di 'Tutti I Soldi Del Mondo' di Ridley Scott : Il 4 gennaio del 2018 è uscito l'ultimo film di Ridley Scott dal titolo 'Tutti I Soldi Del Mondo', un travagliato percorso che ha subito ingenti modifiche post produttive a seguito degli scandali sessuali riguardanti l'attore Kevin Spacey. Il nuovo film del regista inglese è stato rimaneggiato lo scorso novembre in tempo record, rispettando le consegne previste per le imminenti cerimonie di premiazione come Golden Globe o Oscar. ...Continua a ...

Tutti I SOLDI DEL MONDO di Ridley Scott (2017) : 10 luglio 1973, Roma: il sedicenne John Paul Getty III (Charlie Plummer) viene rapito da alcuni membri della 'Ndrangheta. L'obiettivo dei criminali è ottenere un grosso riscatto da parte del nonno del ragazzo, il petroliere e imprenditore Jean Paul Getty (Christopher Plummer), considerato l'uomo più ricco del MONDO. L'iniziale richiesta di 17 milioni di dollari, viene però rifiutata da Getty, deciso a non pagare tale cifra per il riscatto del ...

Il film del weekend : "Tutti i soldi del mondo" : 'Tutti i soldi del mondo', il nuovo film di Ridley Scott ispirato al rapimento del nipote del miliardario americano J. Paul Getty, ha fatto molto parlare a causa dell'allontanamento di Kevin Spacey, ...

Il film del weekend : Tutti i soldi del mondo : "Tutti i soldi del mondo", il nuovo film di Ridley Scott ispirato al rapimento del nipote del miliardario americano J. Paul Getty, ha fatto molto parlare a causa dell'allontanamento di Kevin Spacey, attore travolto da una serie di accuse a sfondo sessuale. A tempo di record, a solo un mese dall'uscita, il regista lo ha rimpiazzato ed ha girato nuovamente tutte le scene che lo vedevano coinvolto. Con nove giorni di ...

Cinema - Tutti i soldi del mondo : il rapimento di Paul Getty jr raccontato da Ridley Scott : Sulle vicende realmente accadute, lo sceneggiatore David Scarpa e lo stesso regista si prendono grandi libertà narrative e tratteggiano una situazione sociale e politica a volte sgrammaticata, sia ...

Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott al cinema – Recensione : Che di anni ne ha comunque ottanta e dirige, abbiamo già avuto mondo di scriverlo, con l'entusiasmo e l'energia di un trentenne: lavorando, qua, su una buona sceneggiatura di David Scarpa scritta a ...